Hagazussa: trailer e poster del film folk-horror alla "The Witch"

Di Pietro Ferraro sabato 16 marzo 2019

Hagazussa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Lukas Feigelfeld nei cinema americani dal 19 aprile 2019.

Doppelgänger Releasing e Bloody Disgusting hanno reso disponibili un trailer e una locandina di Hagazussa, il folk-horror di Lukas Feigelfeld descritto come la risposta tedesca all'acclamato The Witch.

L'evocativo e suggestivo "Hagazussa", il lungometraggio di debutto del regista austriaco Lukas Feigelfeld, è un avvincente viaggio pagano, un horror psichedelico ambientato in un passato oscuro in cui l'Europa ha sofferto la paranoia e la superstizione che travolsero il continente.

La trama ufficiale:





Nel XV secolo sulle remote Alpi austriache, l'orfana Albrun (Celina Peter) cresce per diventare una semplice guardiana di capre che vive in solitudine...e una donna segnata. Come capro espiatorio di antichi miti e mostruosa misoginia, Albrun (ritratta da adulta da Aleksandra Cwen) si ritrova tormentata dai cittadini locali, spingendola a scatenare l'oscurità interiore che cresce dentro di lei. Come sedicente strega, Albrun esercita presto il suo diritto di nascita ultraterreno ed evoca una piaga che rende la crudeltà umana che la circonda qualcosa di patetico e insignificante al confronto.

Il cast è completato da Celina Peter, Claudia Martini, Tanja Petrovsky e Haymon Maria Buttinger.

Il regista Lukas Feigelfeld parla della sua esplorazione del punto d'incontro tra antica magia, fede e follia.

Dopo aver studiato antiche credenze pagane e folclore sulle streghe che dovevano vagare per i boschi di montagna in quei tempi, il mio interesse era sviluppare un personaggio che queste storie popolari avrebbero etichettato come una strega. [Volevo anche] scavare più a fondo nella sua psiche e vederla come la persona traumatizzata, maltrattata e infine delirante che la società ha costruito.

"Hagazussa" ha ricevuto recensioni molto positive e ha partecipato in festival di genere in tutto il mondo, tra cui il Filmfest Nights in Germania, l'International Horror Film Festival di Lisbona e il Fantastic Fest di Austin in Texas. L'uscita americana del film è fissata al prossimo 19 aprile.

Fonte: Bloody Disgusting