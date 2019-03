La Llorona a sorpresa, è legato all'Universo Conjuring

Di Federico Boni sabato 16 marzo 2019

Si allarga l'Universo Conjuring con La Llarona - le Lacrime del Male.

La Llorona - Le lacrime del male: nuovo trailer italiano dell'horror prodotto da James Wan Il 18 aprile 2019 arriva nei cinema italiani "La Llorona - Le lacrime del male", film horror basato sulla leggenda spagnola della "Donna che piange". Presentato al South by Southwest Film Festival, La Llarona - le Lacrime del Male sarebbe legato all'Universo Conjuring, e non solo attraverso i suoi produttori. Secondo Meagan Navarro, che ha recensito la pellicola per Bloody Disgusting, Tony Amendola interpreta Padre Perez, personaggio già visto in Annabelle. E non è un caso che all'interno della pellicola lo stesso Perez parlerebbe della propria esperienza con la celebre bambola posseduta, con tanto di flashback. Se così fosse, The Curse of La Llorona si posizionerebbe al centro dell'ormai ampia linea temporale dell'Universo Conjuring. Dopo The Nun, Annabelle e Annabelle: Creation, ma prima di The Conjuring e The Conjuring 2.

Diretto da Michael Chaves (Chase Champion) e scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, The Curse of La Llorona vede sul set Jaynee-Lynne Kinchen, Roman Christou, Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas e Raymond Cruz.

La Llorona, la donna che piange è un’apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Il solo sentir menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni. La sua colpa è stata quella di aver annegato i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell’ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato sempre più vorace…e i suoi metodi sempre più terrificanti.

Negli anni ’70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante…non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

