Stasera in tv: "Bernadette: miracolo a Lourdes" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 17 marzo 2019

Rete 4 stasera propone Bernadette: miracolo a Lourdes (Je m'appelle Bernadette), film biografico francese diretto da Jean Sagols e interpretato da Katia Miran, Alessandra Martines, Francis Huster e Michel Aumont.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Katia Miran: Bernadette Soubirous

Alessandra Martines: Louise Soubirous

Francis Huster: Procuratore Vital Dutour

Michel Aumont: Abate Dominique

Peyramale Rufus: Forcade

Francis Perrin: Commissario Jacomet

Alain Doutey: Dottor Dozous

Arsène Mosca: Pomian

Maria João Bastos: Sophie Pailhasson

Eric Laugérias: Deschamps

Marie Rousseau: Madre Alexandrine

Ariane Carletti: Suor Catherine

Nicolas Jouhet: François Soubirous





La trama

Lourdes (Francia) 1858: Bernadette, quattordicenne contadinella povera e analfabeta, si imbatte nella grotta di Messabielle, il luogo dove le appare la Vergine Maria. La ragazza, che era accompagnata dalla sua sorellina, torna a casa e nasconde l'evento straordinario che ha vissuto, ma la Vergine le riappare per altre diciotto volte e la ragazza, alla quale nessuno dava credito, a tal punto da essere considerata una pazza, diventa il suo messaggero. Le rivelazioni della Madonna, fatte tramite Bernadette, sconvolgono gli abitanti del villaggio e le autorità locali (il prete, il magistrato, il dottore, la madre superiore) che, dubitando della ragazza, decidono di rinchiuderla in convento per curarla. Con il passare del tempo, però, la gente inizia a ricredersi e le voci di quelle visioni e di quel luogo mistico iniziano a diffondersi...





Curiosità



Il film raccota le vicende di Bernadette Soubirous conosciuta per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale (grotta di Massabielle). Tali visioni riguardano una "signora vestita di bianco", divenuta nota poi come Nostra Signora di Lourdes, cui l'allora quattordicenne Bernadette avrebbe assistito. Gli accadimenti di cui fu protagonista la giovane Bernadette hanno reso Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio per chi professa la fede cattolica.



Bernadette ha ricevuto la Beatificazione nel 1925 e la Canonizzazione nel 1933 durante il pontificato di Pio XI, non tanto per essere stata oggetto dell'apparizione mariana, ma piuttosto per la semplicità, la santità della sua vita. È la santa protettrice degli ammalati e la patrona di Lourdes. Viene ricordata il 16 aprile.



Nel cast figura Alessandra Martines attrice e ballerina italiana naturalizzata francese. Martines oltre ad aver interpretato Fantaghirò nell'omonima miniserie televisiva è apparsa nei film I miserabili di Claude Lelouch e Amnèsia Gabriele Salvatores e più recentemente nella fiction Il bello delle donne...alcuni anni dopo.



Questo è il primo lungometraggio cinematografico per il regista televisivo Jean Sagols i cui crediti includono episodi della serie tv Commissario Navarro e svariati film per la tv tra cui Mademoiselle Navarro.



Il film è stato girato a Chaves, Ericeira, Guimaraes e Lisbona (Portogallo).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Gérard Salesses, tra i suoi crediti musiche per le serie tv Sophie e Vivianne e Helen e i suoi amici, la serie d'animazione Dragonball e il documentario televisivo Siberian Odyssey.



TRACK LISTINGS:

1. Je m'appelle Bernadette

2. Procession

3. L'insoumise

4. Apparition

5. Confession

6. Marche vers la grotte

7. La messagère

8. Prison

9. Le procès

10. Armée

11. Départ pour Nevers

12. Adoration

13. Offrande

14. Plénitude

15. Visite de nuit

16. La robe

17. Le bonheur

18. Je m'appelle Bernadette (Voix de Katia Miran)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]