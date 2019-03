Noi: la colonna sonora ufficiale dell'horror "Us" di Jordan Peele

Di Pietro Ferraro domenica 17 marzo 2019

Disponibile la colonna sonora ufficiale del thriller-horror "Noi", il nuovo film di Jordan Peele nei cinema italiani dal 28 marzo 2019.

[Per ascoltare il brano "I Got 5 on It" clicca sull'immagine in alto]

Il 28 marzo arriva nelle sale italiane Noi, il nuovo horror di Jordan Peele che torna dopo l'acclamato Scappa - Get Out premiato con un Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Ambientato ai giorni nostri lungo l'iconica costa della California del Nord, Noi, ha come protagonista l’attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di "Black Panther") e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler (l’attrice vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon e Noelle Sheldon), Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano. Noi traccia la contrapposizione fra un’affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i sosia di ciascuno di loro.

[Per ascoltare il brano "Run" clicca sull'immagine in alto]

Le musiche originali di "Noi" sono state affidate al compositore Michael Abels che torna a collaborare con il regista Jordan Peele dopo aver musicato "Scappa - Get Out". Michael Abels alla sua terza colonna sonora per il cinema (ha fornito anche musiche addizionali al film "Detroit") è un compositore e arrangiatore americano specializzato in musica orchestrale concertistica con elementi di musica blues, jazz e bluegrass.

Come si può ascoltare nel trailer la colonna sonora di "Noi" include anche uno straniante remix di "I Got 5 On It" di Luniz, che potete ascoltare nel video che apre l'articolo, conn l'aggiunta del brano “Les Fleur” di Minnie Riperton.

TRACK LISTINGS:

01 Michael Abels: “Anthem”

02 Janelle Monáe: “I Like That”

03 Michael Abels: “Outernet”

04 Michael Abels: “Spider”

05 Michael Abels: “Ballet Memory”

06 Luniz: “I Got 5 on It” [ft. Michael Marshall]

07 Michael Abels: “Beach Walk”

08 Michael Abels: “First Man Standing”

09 Michael Abels: “Back to the House”

10 Michael Abels: “Keep You Safe”

11 Michael Abels: “Don’t Feel Like Myself”

12 Michael Abels: “She Tried to Kill Me”

13 Michael Abels: “Boogieman’s Family”

14 Michael Abels: “Home Invasion”

15 Michael Abels: “Once Upon a Time”

16 Michael Abels: “Run”

17 Michael Abels: “Into the Water”

18 Michael Abels: “Spark in the Closet”

19 Michael Abels: “Escape to the Boast”

20 Michael Abels: “Femme Fatale”

21 Michael Abels: “Silent Scream”

22 Michael Abels: “News Report”

23 Michael Abels: “Zora Drives”

24 Michael Abels: “Death of Umbrae”

25 Michael Abels: “Somber Ride”

26 Michael Abels: “Immolation”

27 Michael Abels: “Down the Rabbit Hole”

28 Michael Abels: “Performance Art”

29 Michael Abels: “Human”

30 Michael Abels: “Battle Plan”

31 Michael Abels: “Pas de Deux”

32 Michael Abels: “They Can’t Hurt You”

33 Michael Abels: “Finale”

34 Minnie Riperton: “Les Fleur”

35 Luniz: “I Got 5 on It (Tethered Mix From US)” [ft. Michael Marshall] (Bonus Track)

[Per ascoltatre il brano “Les Fleur” clicca sull'immagine in alto]