The Dead Ones: trailer e poster del film horror di Jeremy Kasten

Di Pietro Ferraro lunedì 18 marzo 2019

The Dead Ones: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Jeremy Kasten.

Il regista Jeremy Kasten (The Theatre Bizarre, The Profane Exhibit) torna con The Dead Ones, un nuovo horror che ci racconta di un'invasione di demoniaca all'interno di una scuola superiore.

La trama segue quattro adolescenti emarginati, la cui detenzione estiva significa essere assegnati ad una scuola superiore dopo un terribile incidente. Ma non sono soli. I quattro cavalieri dell'Apocalisse - Carestia, Pestilenza, Guerra e Morte - li hanno rinchiusi all'interno e stanno dando loro la caccia attraverso i corridoi devastati della scuola. Mentre i quattro studenti combattono per sopravvivere, devono affrontare gli echi sovrannaturali dei traumi passati che hanno faticato a dimenticare...e che potrebbero essere condannati a rivivere.

Il film è interpretato da Sarah Harper, Brandon Thane Wilson, Katie Foster, Torey Garza, Clare Kramer e Watson Muse.

Dalle immagini dl trailer è palese che Kasten con il suo film stia affrontando il controverso tema della libera circolazioni della armi e le stragi perpetrate nelle scuole da studenti instabili armati fino ai denti. Kasten in un'intervista a Fangoria ammette che dietro l'orrore sovrannaturale evocato nel film c'è un orrore di natura ben più terrena.

Stavo certamente cercando di fare un film su questo argomento. Penso a film come Arancia Meccanica, e posso solo immaginare quanto sia terribile che si verifichi un evento tanto orribile, e avere quell'incidente attribuito a qualcosa che hai creato. L'ultima cosa che voglio fare è suggerire che dovresti cogliere un messaggio negativo da questo, o creare una fonte d'ispirazione dannosa. Spero di poter aiutare qualcuno che si trova nella condizione di essere vittima di bullismo o che sta sopportando il peso di una situazione di me**a. Questo è il vero messaggio. Ci ho pensato e penso che abbiamo adottato un approccio accorto ma intenso.

A prescindere dalla tematica scottante che non mancherà di far discutere, le immagini del trailer sono davvero impressionanti e innescano uno scenario da inferno in Terra davvero molto potente ed evocativo.

Jeremy Kasten dirige "The Dead Ones" da una sceneggiatura di Zach Chassler, i due hanno collaborato in precedenza per The Wizard of Gore.

Fonte: Bloody Disgusting