Stasera in tv: "John Wick - Capitolo 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 18 marzo 2019

Italia stasera propone "John Wick - Capitolo 2", thriller d'azione del 2017 diretto da Chad Stahelski e interpretato da Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose e Common.

Cast e personaggi

Keanu Reeves: Jonathan "John" Wick

Riccardo Scamarcio: Santino D'Antonio

Ian McShane: Winston

Ruby Rose: Ares

Common: Cassian

Claudia Gerini: Gianna D'Antonio

Lance Reddick: Charon

Laurence Fishburne: Bowery King

Tobias Segal: Earl

Chukwudi Iwuji: Akoni

John Leguizamo: Aurelio

Bridget Moynahan: Helen Wick

Peter Stormare: Abram Tarasov

Thomas Sadoski: Jimmy

David Patrick Kelly: Charlie

Franco Nero: Julius

Peter Serafinowicz: Sommelier

Margaret Daly: Operatrice

Simone Spinazze: Cartografo

Luca Mosca: Sarto italiano

Youma Diakite: Lucia



Doppiatori italiani

Luca Ward: Jonathan "John" Wick

Rodolfo Bianchi: Winston

Paolo Maria Scalondro: Charon

Massimo Corvo: Bowery King

Alessandro Quarta: Earl

Simone Mori: Cassian

Luigi Ferraro: Aurelio

Barbara Salvucci: Helen Wick

Angelo Maggi: Abram Tarasov

Francesco Pezzulli: Jimmy

Massimo De Ambrosis: Sommelier

Andrea Lavagnino: Akoni

Aurora Cancian: Operatrice

Roberto Certomà: Sarto italiano





Trama e recensione

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.





Note di produzione

John Wick è stato una sorpresa ai botteghini di tutto il mondo nel 2014 (in Italia il film ha incassato 1.645.274€), colpendo il pubblico che desiderava rivedere Keanu Reeves in un ruolo di azione. Il film ha avuto un successo mondiale, diventando quasi un cult per la sua visione iper-cinetica dei combattimenti di arti marziali e delle sparatorie, mettendo i produttori in una situazione di dubbio per il futuro: cosa creare per un eventuale bis? Per Reeves, la risposta era semplice: più azione, una scala più vasta e un tuffo più profondo nella lotta interiore del protagonista.

Nel secondo film volevamo espandere il mondo criminale, quindi abbiamo introdotto un elemento nuovo. Nel film originale c’era la corporazione conosciuta come Il Continental, mentre in questo secondo episodio abbiamo aggiunto la High Table, un’organizzazione dove si siedono tutti i diversi gruppi del crimine organizzato del mondo I produttori si sono impegnati per evitare un’ovvia replica del primo film.

I produttori si sono impegnati per evitare un’ovvia replica del primo film come spiega il produttore Basil Iwanyk.

Non volevamo fare una cosa generica e tornare sullo stesso nucleo emotivo. Allo stesso tempo, dovevamo soddisfare sia i fan maschili sia femminili, sia il pubblico che solitamente non guarda film d’azione, dandogli una nuova via per leggere questo film senza ripeterci.

Per il regista Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2 rappresenta un’opportunità per scavare più a fondo nell’universo di Wick, sia visivamente che geograficamente. Ha reclutato il collaboratore di Guillermo del Toro, Dan Laustsen (Crimson Peak) come direttore della fotografia.

Abbiamo scelto di usare un look a schermo intero e lenti anamorfiche, perché volevamo arrivare al massimo del riempimento di ogni scena. Le scenografie e la fotografia hanno davvero aiutato ad ampliare il mondo di John Wick. Se guardi indietro, ai primi film dei Samurai di Akira Kurosawa o ai western di Sergio Leone, gli eroi di queste pellicole avevano tutti un codice. Uno degli aspetti più accattivanti di John Wick è che è un uomo con un codice, sia quando sta dalla parte del giusto sia quando sta dalla parte sbagliata. Keanu Reeves è molto simile a John Wick, nel senso che è un uomo di precisione, a cui piace attenersi alle regole.





Curiosità



Per prepararsi al ruolo, Keanu Reeves si è addestrato per tre mesi. Il suo allenamento consisteva in judo, jiu-jitsu brasiliano, tiro al besaglio e guida.



Keanu Reeves ha eseguito personalmente il 95% delle scene di stunt del film. Le uniche scene che non ha fatto sono quelle in cui John Wick viene investito da un'auto, e quello in cui cade giù per le scale durante il combattimento con Cassian (Common).



Il regista Chad Stahelski è stato uno stuntman nella trilogia di "Matrix", in cui Keanu Reeves ha interpretato il personaggio principale.



Questa è la prima volta che Laurence Fishburne e Keanu Reeves lavorano insieme da Matrix Revolutions (2003).



Nel primo film di John Wick, Viggo Tarasov menziona come John abbia ucciso tre uomini con una matita. In questo film John uccide davvero due assassini usando solo una matita.



Il DJ che si esibisce alla festa di Roma è "Le Castle Vania", che ha scritto musica per entrambi i film di John Wick.



Il distributore australiano, Entertainment One (EOne), ha progettato di rilasciare il film direttamente su DVD. Quando la notizia di questa intenzione è stata resa pubblica, Facebook, Twitter e il sito Web di EOne sono stati bombardati da e-mail e note di fan arrabbiati, chiedendo che il film fosse distribuito nelle sale australiane. Poco dopo EOne ha annunciato un lancio a livello nazionale il 20 aprile 2017, tre mesi dopo la sua uscita mondiale.



Gli attori che interpretano i fratelli della mafia russa, Viggo Tarasov (Michael Nyqvist) e Abram Tarasov (Peter Stormare), sono entrambi svedesi.



John Wick è stato pensato come una trilogia con un terzo film, John Wick - Capitolo 3, in uscita nei cinema italiani il 16 maggio 2019.



La scena del giardino sul tetto con Winston e John Wick è la stessa ambientazione di Spider-Man (2002) quando Spider-Man salva Mary Jane dal Green Goblin.



La frase latina tatuata sulla schiena di John Wick (Keanu Reeves): "Fortis Fortuna Adiuvat" si traduce in "La fortuna aiuta gli audaci".



Il film inizia meno di una settimana dopo gli eventi dell'originale John Wick (2014).



Il personaggio di Ruby Rose, Ares, non è mai chiamato per nome nel film. Il suo nome è rivelato solo nei titoli di coda, sebbene appaia anche accanto ad una sua fotografia nel film, nel quartier generale di Bowery. Nella mitologia greca, Ares è il dio della guerra.



Il distintivo indossato dal sommelier e il portachiavi dato a Wick sono in realtà il "Distintivo per la repressione della guerriglia partigiana" assegnato ai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Hanno rimosso la svastica e l'hanno sostituita con un teschio per il film.



Nella metropolitana, quando viene inviato il contratto da 7 milioni di dollari in tutto il mondo, è possibile vedere dei graffiti di un personaggio (Chains) del videogioco Payday 2. Dopo l'uscita del John Wick originale, John Wick è diventato un personaggio giocabile nel videogame.



Gli eventi del film sono ambientati nel 2014, ma i "contabili" sono mostrati digitare su un Commodore VIC-20 (con il logo oscurato) che ha più di trent'anni. Il VIC-20 non era in grado di mostrare il testo liscio; il suo schermo era limitato a 176 × 184 pixel alla massima risoluzione. Il testo verde su nero mostrato è quasi identico agli schermi di sistema del film Matrix (1999).



Quando il sommelier afferma che Wick aveva familiarità con le "varietà tedesche", è un riferimento estemporaneo a Wick che usa per la maggior parte del primo film, e parte di questo, una pistola Heckler & Koch P30L.



Il cane in questa puntata è un American Bully, che è simile alla razza britannica Staffordshire Bull Terrier.



La lotta tra John Keanu Reeves e Cassian Common a Roma contiene una scalinata che è una delle parti iconiche della mappa "Italia" del videogioco Half-Life: Counter-Strike (2000) e dei suoi sequel.



Alla fine, l'ordine di Winston "n. 11111" è confermato su un Commodore 64.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 171.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Tyler Bates & Joel J. Richard , anche co-autori delle musiche del "John Wick" originale.

I crediti di Tyler Bates includono musiche per La vendetta di Carter, Guardiani della galassia e Atomica bionda.



I crediti di Joel J. Richard includono musiche per la serie tv Quantico, il dramma romantico Hard Sun e l'horror Compound Fracture.



La colonna sonora include brani del chitarrista Jerry Cantrell cofondatore e leader del gruppo grunge "Alice in Chains", della cantante dark pop Ciscandra Nostalghia e Le Castle Vania, progetto musicale del DJ americano Dylan Eiland.



TRACK LISTINGS:

1. Plastic Heart - Nostalghia & Tyler Bates & Joel J. Richard

2. Shark Chevelle - Tyler Bates & Joel J. Richard

3. Man Of Focus - Tyler Bates & Joel J. Richard

4. Sumo Showdown - Tyler Bates & Joel J. Richard

5. Peace & Vodka - Tyler Bates & Joel J. Richard

6. Missing Helen - Tyler Bates & Joel J. Richard

7. Back In The Ground - Tyler Bates & Joel J. Richard

8. Santino - Tyler Bates & Joel J. Richard

9. Walk To Museum - Tyler Bates & Joel J. Richard

10. Guns & Turtlenecks - Tyler Bates & Joel J. Richard

11. Wick In Rome - Tyler Bates & Joel J. Richard

12. Suits Maps And Guns - Tyler Bates & Joel J. Richard

13. Fool - Nostalghia & Tyler Bates

14. John Wick Mode - Le Castle Vania

15. Razor Bath - Tyler Bates & Joel J. Richard

16. Catacombs - Tyler Bates & Joel J. Richard

17. La Vendetta - Tyler Bates & Joel J. Richard

18. Fountain Foes - Tyler Bates & Joel J. Richard

19. Knives On A Train - Tyler Bates & Joel J. Richard

20. Presto Museum Battle - Joel J. Richard

21. Mirror Mayhem - Tyler Bates & Joel J. Richard

22. John Wick Reckoning - Tyler Bates & Joel J. Richard

23. A Job To Do - Jerry Cantrell & Tyler Bates & Gil Sharone

