Dune di Denis Villenueve: prima foto "dietro le quinte" con Josh Brolin

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Josh Brolin, che vedremo ancora nei panni di Thanos nell'imminente Avengers: Endgame, ha condiviso sul suo account Instagram una sua immagine "dietro le quinte" della sua preparazione alle riprese del remake Dune, una nuova rivisitazione del famoso romanzo di Frank Herbert diretta da Denis Villeneueve (Blade Runner 2049). Brolin ha pubblicato la foto accompagnata da una citazione dal romanzo originale. Nella foto l'attore è a torso nudo, con i suoi avambracci un po' malconci in primo piano.

What has mood to do with it? You fight when the necessity arises - no matter the mood! Mood's a thing for cattle or making love or playing the baliset. It's not for fighting." - Frank Herbert, Dune