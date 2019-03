Dune di Denis Villenueve, via alle riprese

Di Federico Boni lunedì 18 marzo 2019

35 anni dopo il fallimentare adattamento di David Lynch, Dune torna in sala.

Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures hanno annunciato l'atteso via alle riprese di Dune, diretto da Denis Villenueve, con set sparsi tra Ungheria e Giordania. Tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, 35 anni or sono adattato da David Lynch, il film potrà contare su un cast semplicemente straordinario.

Timothée Chalamet indosserà gli abiti di Paul Atreides, Oscar Isaac quelli di Duke Leto, Zendaya sarà Chani, il premio Oscar Javier Bardem interpreterà Stilgar, Stellan Skarsgård darà vita a Vladimir Harkonnen, Rebecca Ferguson troverà i panni di Jessica Atreides, Charlotte Rampling quelli di Mother Mohiam, Jason Momoa sarà Duncan Idaho, Josh Brolin darà i propri lineamenti a Gurney Halleck, Dave Bautista interpreterà Glossu Rabban e David Dastmalchian sarà Piter De Vries.

Protagonista il giovane Paul, figlio del duca Leto che non sa quasi nulla di Arrakis quando gli annunciano che è la sua prossima destinazione. Il pianeta di Arrakis, meglio conosciuto come Dune, è un immenso, deserto caratterizzato da una fauna molto particolare, creature gigantesche, vermi che sono lunghi centinaia di metri. Tutto sembra misterioso in quel mondo, anche i suoi abitanti, i Fremen, un popolo che custodisce gelosamente la sua arcana cultura e che ha affinato arti eccezionali. Ma Dune è anche, e soprattutto, l'unica fonte del melange, la «droga delle droghe», indispensabile per affrontare lunghi viaggi interpianetari, garantire straordinari poteri telepatici e assicurare un'incredibile longevità. E su Dune il destino di Paul si compirà, tra mille pericoli e dopo un difficile percorso spirituale...

Villeneuve, ormai avvezzo allo sci-fi dopo aver diretto Arrival e Blade Runner 2049, dirigerà uno script firmato Eric Roth e Jon Spaihts. Se il film farà breccia tra i fan, potrà andare incontro ai suoi sequel su carta. Herbert, infatti, scrisse altri cinque romanzi su Dune prima della sua morte, avvenuta nel 1986. Il figlio di Herbert, Brian Herbert, e il romanziere Kevin J. Anderson faranno da produttore esecutivo e consulente creativo. Il film uscirà nei cinema il 20 novembre 2020.

Fonte: Comingsoon.net