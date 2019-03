Body at Brighton Rock: trailer e poster del survival-thriller di Roxanne Benjamin

Di Pietro Ferraro martedì 19 marzo 2019

Body at Brighton Rock: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Roxanne Benjamin nei cinema americani dal 26 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo trailer e una locandina di Body at Brighton Rock, il thriller-horror che segna l'esordio della regista e sceneggiatrice Roxanne Benjamin che ha anche prodotto il film con Christopher Alender e David A. Smith.

"Body a Brighton Rock" è incentrato su Wendy (Karina Fontes), un impiegata estiva part-time in un parco nazionale montano, che intraprende un difficile incarico per rintracciare una sua amica, mentre cerca di dimostrare ai suoi collaboratori che è in grado di gestire il lavoro. Quando prende una svolta sbagliata e finisce nel profondo dell'entroterra, Wendy incappa in un cadavere, in quella che potrebbe effettivamente essere la scena di un crimine. Bloccata e senza la possibilità di comunicare dopo aver perso la sua radio, Wendy deve rimanere e proteggere il sito mentre combatte l'impulso di fuggire. La scoperta del corpo si trasforma in una lunga notte trascorsa nel profondo della natura selvaggia, affrontando le sue peggiori paure e dimostrando a tutti e a se stessa che è molto più forte di quanto tutti pensano.

Roxanne Benjamin in precedenza ha diretto e codiretto episodi di antologie horror come The XX e Southbound. Benjamin ha anche scritto il remake de La notte della cometa (che vorrebbe anche dirigere) e sta lavorando alla serie tv Creepshow per Shudder.

Il cast di "Body a Brighton Rock" comprende anche Casey Adams, Emily Althaus, Miranda Bailey, Martin Spanjers e John Getz. Il film sarà distribuito nei cinema americani il 26 aprile 2019.

Fonte: Collider