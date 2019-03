E' morto John Carl Buechler, mago degli effetti speciali e regista horror

Di Pietro Ferraro martedì 19 marzo 2019

E' scomparso a 66 anni John Carl Buechler, artista degli effetti speciali e regista di "Troll" e "Venerdì 13: parte VII".

Per i fan di lunga data del genere horror, prima dell'avvento della CG, gli effetti speciali, il make-up e l'animatronica sono diventati elementi essenziali per il genere, trasformando i cosiddetti maghi degli effetti speciali in delle vere e proprie "star" alla stregua di attori, "scream queen" e icone horror.

Oggi vi segnaliamo la scomparsa a 66 anni, per una diagnosi di cancro alla prostata, di uno di questi artisti, l'attore, scrittore, produttore, regista e artista degli effetti speciali John Carl Buechler.

Per i meno avvezzi al panorama horror degli anni '80, Buechler è meglio conosciuto per il suo lavoro come makeup designer di effetti speciali su classici come Ghoulies, Troll, Striscia ragazza striscia, TerrorVision, Dolls, From Beyond e Ork. Buechler ha anche contribuito al memorabile Re-Animator 2 di Brian Yuzna, al Carnosaur di Adam Simon e all'Hatchet originale di Adam Green.

I crediti di Buechler includono anche alcuni amati franchise horror come Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers a cui ha fornito effetti splatter e Nightmare 4 - Il non risveglio dove ha curato il make-up di Alice e ideato il petto affollato di anime urlanti di Freddy e la famigerata pizza delle anime che Freddy gusta come delle appetitose olive.

Come accennato nell'incipit dell'articolo, Buechler si è anche cimentato dietro la macchina da presa dirigendo Venerdì 13: parte VII - Il sangue scorre di nuovo con Kane Hodder nei panni di Jason, Ghoulies III - Anche i mostri vanno al college, il fumettoso Ork aka Cellar Dweller scritto da Don Mancini prima de La bambola assassina e con protagonista Jeffrey Combs, e naturalmente il fantasy horror Troll del 1986 girato in Italia e che ha come protagonisti un padre e un figlio di nome Harry Potter (!!). Buechler ha inoltre interpretato un corposo cameo nella serie "Hatchet" di Adam Green nei panni del vecchio eremita Jack Cracker in "Hatchet" e Hatchet II.

L'ultimo film di Buechler come regista è stato The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (film 2006) con protagonista il Tony Todd di Candyman, anche se risulta in post-produzione un film dal titolo Wizardream, un fantasy diretto da Buechler con protagonista Malcolm McDowell di cui non si hanno aggiornamenti da giugno 2017.

Fonte: The Hollywood Reporter / Espinof