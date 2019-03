Scary Stories to Tell in the Dark: trailer e poster del documentario sui libri horror per ragazzi

martedì 19 marzo 2019

Scary Stories: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Giant Thumb Studios in uscita nei cinema americani il 16 luglio 2019.

Il 16 luglio uscirà in alcune sale americane, in Blu-ray e VOD il documentario Scary Stories, che racconta l'iconica serie di libri horror per ragazzi Scary Stories to Tell in the Dark. Il documentario prodotto da Giant Thumb Studios sarà disponibile poche settimane prima che l'omonimo adattamento cinematografico prodotto da Guillermo del Toro arrivi nei cinema statunitensi.

Il documentario "Scary Stories" approfondisce sulla serie horror per ragazzi degli anni '80 "Scary Stories to Tell in the Dark" di Alvin Schwartz composta da storie brevi basate sul folklore e leggende metropolitane. Il documentario contiene oltre 40 interviste con i membri della famiglia di Schwartz e con un'altra icona dell'horror per ragazzi, lo scrittore R.L. Stine che ha creato l'amata serie Piccoli brividi che ha già fruito di due lungometraggi cinematografici made in Hollywood.

La serie di libri "Scary Stories to Tell in the Dark" è stata lanciata nel 1981 e si è conclusa nel 1991. La serie rappresenta uno dei libri più proibiti della storia recente, elemento che il documentario esamina dettagliatamente. Inoltre, le leggendarie illustrazioni di Stephen Gammell vengono esaminate al microscopio dimostrando ulteriormente perché hanno spaventato a morte tanti bambini nel corso degli anni, restando ancora oggi suggestivamente inquietanti.

Per quanto riguarda il primo adattamento cinematografico di "Scary Stories a Tell in the Dark" prodotto da Guillermo del Toro e diretto dal regista Andre Ovredal uscirà nei cinema americani il 9 agosto, mentre l'uscita italiana è fissata a ridosso di Halloween, il 17 ottobre.

