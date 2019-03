Cannes 2019, C'era una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino in anteprima mondiale

Di Federico Boni martedì 19 marzo 2019

25 anni dopo la Palma d'Oro per Pulp Fiction, Quentin Tarantino torna a Cannes con C'era una Volta a Hollywood.

Esattamente 25 anni dopo la Palma d'Oro per Pulp Fiction, Quentin Tarantino tornerà al Festival di Cannes con C'era una volta a Hollywood, in uscita a settembre nei cinema d'Italia. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma l'Hollywood Reporter ha annunciato la premiere. L'anteprima si dovrebbe tenere il 21 maggio, ovvero esattamente 25 anni dopo la premiere di Pulp Fiction, nel 1994. Per la Croisette, ovviamente, un colpo più che annunciato, con red carpet hollywoodiano trainato da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Non è ancora chiaro se il film sarà in Concorso o meno, come avvenuto nel 2009 con Bastardi senza gloria, premiato con il Prix d'interprétation masculine a Christoph Waltz.

C’era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’ attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista, due volte premio Oscar, presenta diverse linee narrative, in un tributo all’ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.

A completare il cast Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning e il defunto Luke Perry. Once Upon a Time in Hollywood uscirà nelle sale d'America il 26 luglio. Cannes 2019 si terrà dal 14 al 25 maggio.