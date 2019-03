C'era una volta a... Hollywood, ecco il teaser trailer

Di Antonio M. Abate mercoledì 20 marzo 2019

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt mattatori nel primissimo trailer di C'era una volta a... Hollywood, nono film di Tarantino che verrà con ogni probabilità presentato a Cannes

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Dopo il primo poster, finalmente arriva anche il primo trailer di C'era una volta a... Hollywood, nono film di Quentin Tarantino che, come vi abbiamo riportato ieri, avrà la sua anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes.

L'aspetto più interessante, al di là dei vaghi cenni che si possono cogliere rispetto alla trama, sta nella presenza di un personaggio, ossia Bruce Lee, interpretato da Mike Moh. Nel cast figura anche Leonardo DiCaprio, che interpreta Rick Dalton, un attore che ha recitato in una serie televisiva western di successo nei primi anni sessanta. Da allora, siamo nel 1969, le cose si sono fatte difficili. Evidentemente il suo tentativo di transizione al cinema non ha funzionato, perciò sopravvive accettando piccoli ruoli e ospitate mentre contempla di trasferirsi in Italia. Brad Pitt interpreta Cliff Booth, controfigura nonché miglior amico di Rick da lungo tempo.

A dispetto di quanto possiamo vedere in queste prime sequenze, il cast è di gran lunga più popolato, per un film forse meno corale rispetto per esempio a The Hateful Eight, ma che vede parecchi nomi coinvolti, tra cui Bruce Dern, Dakota Fanning, Zoë Bell ed altre vecchie conoscenze di Tarantino, come Tim Roth, Michael Madsen e Kurt Russell. E questi non sono che alcuni dei nomi.

C'era una volta a... Hollywood uscirà nelle sale statunitensi a luglio, mentre qui in Italia toccherà aspettare fino a settembre. Nondimeno, non mancheremo di parlarvene da Cannes, dove Cineblog sarà ancora una volta presente.