Ed è subito sera: trailer e poster del film di Claudio Insegno

Il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie, arriva nelle sale Ed è subito sera, un film di Claudio Insegno con protagonista Franco Nero affiancato da Gianluca di Gennaro, Paco De Rosa, Gianclaudio Caretta e Salvatore Cantalupo.

Sullo sfondo di una piccola piazza di spaccio alle falde del Vesuvio si incrociano i sogni e le speranze di tre famiglie di diversa estrazione sociale, quella di Dario (Gianluca Di Gennaro), onesta e laboriosa, che vuole rinnovare i saloni della scuola guida di loro proprietà, quella del Magistrato de Martino che vorrebbe estirpare il cancro della camorra e mettere fine alla faida tra i clan di don Tonino e del Talebano e quella del Muccuso (Paco De Rosa), un codardo boss in ascesa. E talvolta basta un niente, una piccola modifica allo scenario ed i sogni e le speranze vengono spazzati via.

Tratto dalla storia di Dario Scherillo, il film racconta la storia del giovane ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004 nel pieno della prima faida di camorra che insanguinò l'area nord di Napoli, determinando decine di vittime, tra cui tanti innocenti. Dario fu ucciso perché erroneamente scambiato per un affiliato ad un clan rivale di quello al quale appartenevano i killer.

IUl cast del film è completato da Gaetano Amato, Simona Ceruti, Stefania De Francesco, Fabio Toscano, Alfredo Nuzzo e la partecipazione amichevole di Ciro Ceruti e nel ruolo di se stesso Sandro Ruotolo.

Il commento di Alfredo Avella Presidente del coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

Vogliamo in qualche modo far rivivere le nostre vittime e la loro innocenza. Vogliamo che in un tempo non lontano le nuove generazioni dimentichino i nomi e le storie dei boss di camorra e ricordino i nomi e le storie delle vittime. Spesso anche attraverso film e fiction ai nostri giovani viene fornito un ritratto quasi idealizzato dei killer di camorra, generando il pericolo di assurde imitazioni.