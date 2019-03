La mia seconda volta: trailer del film con Luca Ward e Daniela Poggi

La mia seconda volta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Alberto Gelpi nei cinema italiani dal 21 marzo 2019.

Il 21 marzo arriva nelle sale La mia seconda volta di Alberto Gelpi, film liberamente tratto dalla vera storia di Giorgia Benusiglio realizzato con lo scopo ultimo di utilizzare l'intrattenimento cinematografico come obiettivo educativo. Attraverso la visione del film si desidera rendere consapevoli i ragazzi che anche l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti può avere delle gravi conseguenze per la salute ed ha la speranza di scardinare l'ingenua convinzione: "una volta ogni tanto non fa male".

Diciott’anni, vitale e creativa, un talento ancora da indirizzare: questa è Giorgia (Mariachiara Di Mitri). Brucia dalla voglia di finire la quinta liceo artistico ed evadere dalla provincia dove è cresciuta... la stessa in cui, per studiare all’Accademia di Belle Arti, s’è ritirata Ludovica (Aurora Ruffino). Lei di anni ne ha ventitré e sa già cosa vuole: diventare scenografa. Conoscendosi tramite il fratello di Mariachiara (Simone Riccioni), scopriranno l'imprevedibilità del destino, tra amicizie profonde, amori inaspettati e sogni d’evasione accesi da una variopinta carovana sulle rive d’un lago. Troveranno il coraggio d’affrontare le conseguenze delle loro scelte... perché nessuno è un’isola e il gesto di ognuno, nel bene o nel male, si riflette su tutti gli altri. Un viaggio verso l’età adulta che tocca le speranze, i timori, le difficoltà e le gioie di ogni percorso di crescita. Il film descrive la loro realtà piena di gioie e sofferenze, amicizie ed amori inaspettati ma soprattutto parla dell'importanza di imparare dai propri errori senza mai vergognarsene.

Il cast del film è completato da Federico Russo, Ludovica Bizzaglia, Luca Ward, Isabel Russinova, Daniela Poggi e Paola Sotgiu.

NOTE DI REGIA

La mia seconda volta è un film sull’importanza delle scelte. Ogni giorno, vivendo, ci troviamo di fronte a bivi, più o meno visibili, che ci costringono a scegliere: entrare o uscire, “sì” o “no”. Fa parte della quotidianità di ognuno di noi. Ci sono scelte difficili, quelle che necessitano di attenzione, di riflessione, di tempo. E ci sono quelle facili, immediate, a cui si risponde quasi senza pensarci perché “ci piacciono”. Scelte di testa e scelte di pancia, potremmo dire. Eppure il comune denominatore delle scelte, facili o difficili che siano, è la non-certezza della conseguenza. “La mia seconda volta”è allora un film sulle conseguenze. Uno spunto di riflessione lasciato ai ragazzi e agli adulti, che non intende fare moralismi né lanciare insegnamenti a tutti i costi. Un quadro il più possibile oggettivo che ogni spettatore potrà guardare per formarsi una propria idea. Senza dimenticare però che il film è ispirato ad una storia vera. E dunque “La mia seconda volta”è un film sulla vita. Sui giochi e sull’imprevedibilità di ogni giorno. Sulla consapevolezza che anche volendo, spesso, non si può tornare indietro. Che la vita è una scelta, e ogni scelta porta una conseguenza. Una gioia o un dolore, da accettare. Anche quando non ci piace. Perché è da qui che che può nascere una bellezza ancora più grande. [Alberto Gelpi]

