Christopher Nolan, confermati tre attori nel cast del prossimo film

Di Antonio M. Abate mercoledì 20 marzo 2019

Potrebbe profilarsi il primo protagonista donna nella filmografia di Christopher Nolan, anche se a tal proposito resta da aspettare le prime vere informazioni sulla trama del suo prossimo film

Con un colpo di coda nemmeno troppo inaspettato, dopo l'annuncio circa il prossimo film di Christopher Nolan, ecco che cominciano a trapelare le prime informazioni. È di oggi la conferma di almeno tre degli attori che figurano nel cast, ossia Elizabeth Debicki, John David Washington e Robert Pattinson. L'uscita del film, fin qui descritto come un incrocio tra Intrigo Internazionale e Inception.

Per il resto ci si limita a descriverlo come un «film evento», niente di più niente di meno. Ovviamente andrà in Imax, elemento su cui non c'era da nutrire chissà quali dubbi; inoltre un insider (!), secondo Variety, lo avrebbe descritto come un imponente blockbuster d'azione. C'è dell'altro? Le riprese, ma anche questo si sapeva, cominceranno quest'anno, presumibilmente prima d'autunno, con un'uscita fissata al 17 luglio 2020.

Volendo speculare, la Debicki potrebbe essere la prima attrice protagonista donna di un film di Nolan. Quale che sia la verità, si tratta di un salto notevole per l'attrice australiana, di recente tra le protagoniste dell'ultimo lavoro di Steve McQueen, Widows. Debecki che vedremo anche nel film di Giuseppe Capotondi, tratto da un romanzo di Charles Willeford, Il quadro eretico. Pattinson, oramai smarcatosi del tutto dal fenomeno Twilight, ha in giro da alcuni mesi l'ottimo High Life di Claire Denis, mentre John David Washington è reduce da BlacKkKlansman di Spike Lee.