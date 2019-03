The Toxic Avenger, trovato il regista del remake

Di Federico Boni giovedì 21 marzo 2019

Dopo 35 anni mito, The Toxic Avenger andrà incontro ad un remake.

Macon Blair, nel 2017 debuttante in sala con I Don't Feel at Home in This World Anymore, thriller vincitore del Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance poi passato direttamente su Netflix, dirigerà il remake di The Toxic Avenger per la Legendary Pictures. Parola di Variety.

Dopo anni di rumor, il famosissimo Vendicatore Tossico, primo horror prodotto dalla mitologica e indipendente Troma nel lontano 1984, tornerà in sala. Costato mezzo milione di dollari, il film diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz venne inizialmente ignorato, per poi diventare di culto. Non a caso arrivarono successivamente i sequel The Toxic Avenger Part II (1989), The Toxic Avenger Part III (1989) e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV (2000), nonché due musical, un romanzo, una serie animata per bambini e un fumetto Marvel.

Kaufman e Herz torneranno come produttori con la Troma Entertainment, mentre Alex Garcia e Jay Ashenfelter supervisioneranno il tutto per la Legendary. La trama del film originale era ambientata a Tromaville, città più inquinata degli Stati Uniti. Melvin, piuttosto maldestro, finisce in un bidone che contiene scorie radioattive e diventa un super-mostro...

Fonte: Comingsoon.net