Lucy in the Sky: trailer del film con Natalie Portman astronauta

Disponibile un primo trailer di Lucy in the Sky con Natalie Portman che interpreta un astronauta in un racconto basato su una storia vera.

Il film è liberamente ispirato alla storia del capitano della NASA Lisa Nowak. Nel 2007, dopo un periodo trascorsi nello spazio, Nowak ha guidato per quasi 1.000 miglia dal Texas alla Florida, armata di un coltello e una pistola BB, per affrontare il suo ex fidanzato, l'astronauta William Oefelein, insieme alla sua nuova fidanzata, il capitano dell'Aeronautica Colleen Shipman. Nowak è stata arrestata e accusata di tentato rapimento.

"Lucy in the Sky" è incentrata sull'astronauta Lucy Cola (Natalie Portman), che torna sulla Terra dopo un'esperienza trascendente durante una missione nello spazio, e inizia a perdere il contatto con la realtà in un mondo che ora sembra troppo piccolo. Il film è diretto da Noah Hawley che fa il suo debutto alla regia. Hawley noto per il suo lavoro sulle serie tv Fargo e Legion è anche lo sceneggiatore reclutato da Fox per scrivere un film sul Doctor Doom che probabilmente non vedrà mai la luce del giorno.

Il resto del cast di "Lucy in the Sky" include Jon Hamm (Mad Men), Zazie Beetz (Deadpool 2), Pearl Amanda Dickson (Criminal Minds), Ellen Burstyn (Requiem for a Dream) e Dan Stevens (Legion).

