Disney dopo l'acquisizione chiude Fox 2000

Di Pietro Ferraro sabato 23 marzo 2019

L'etichetta Fox 2000 tra le prime "vittime" dell'acquisizione Disney.

Dopo l'annuncio della finalizzazione dell'acquisizione di Fox da parte di Disney è cominciata la ristrutturazione, con Disney che sta chiudendo l'etichetta Fox 2000, un'etichetta responsabile della realizzazione di film a medio budget.

Disney ha finalizzato l'acquisto della maggior parte delle attività della 21st Century Fox questa settimana, mercoledì 20 marzo, per 71,3 miliardi di dollari. Ora lo studio è in procinto di riorganizzare i "beni" Fox di nuova acquisizione, che da tempo era previsto avrebbero causato migliaia di licenziamenti, come parte degli sforzi della Disney per ridurre le sue spese annuali di 2 miliardi di dollari entro i prossimi anni.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, Fox 2000, che è stata gestita con successo dall'executive Elizabeth Gabler, andrà incontro a licenziamenti e ristrutturazioni, ma non è stato chiarito se Gabler avrà un posto come produttore altrove all'interno della struttura Disney, né è chiaro cosa succederà al resto del suo staff. Si prevede che 4.000 dipendenti saranno licenziati onde eliminare ridondanze all'interno della struttura aziendale di Disney che al momento possiede 11 etichette, e Fox 2000 non sarà aggiunta alla lista. Al momento la divisione Fox è impegnata a completare il dramma The Woman in the Window con Amy Adams e Gary Oldman.

Fox 2000 è responsabile di film come Fight Club, Colpa delle stelle, Il diavolo veste Prada, La sottile linea rossa, Io & Marley, Tuo Simon e l'imminente Il coraggio della verità - The Hate U Give, così come Il diritto di contare candidato all'Oscar per il Miglior film. A quanto sembra nonostante la realizzazione di film di alto profilo, la maggioranza dei titoli non risulterebbero nel loro complesso competitivi a livello di incassi, e in molti casi si tratta di titoli considerati di nicchia.

Molti cineasti, addetti ai lavori e amanti del cinema si sono rivolti ai social media commentare la chiusura di Fox 2000. Di seguito trovate alcuni di questi post condivisi su Twitter tra cui quello di Peyton Reed regista di Ant-Man and The Wasp.

After all these years, I’m still amazed I got to make DOWN WITH LOVE at a major studio. It was a hyper-specific, idiosyncratic period film. It took chances and was not an easy sell. Elizabeth Gabler and Fox 2000 made it happen, and I am forever grateful. #RIPFox2000 https://t.co/3gqPgqxROx — Peyton Reed (@MrPeytonReed) 22 marzo 2019

Elizabeth Gabler is a Thalberg-level legend; Fox 2000 has made quality movies for years in the face of the growing amusement parkification of the movie biz. EG also fought for stories about women before it was trendy and mentored women like me. RIP2000. https://t.co/8Xb7GkhApV — Aline Brosh McKenna (@alinebmckenna) 22 marzo 2019

One of my first writing jobs was at Fox 2000 for the incredible Laura Ziskin. Elizabeth Gabler impressed me at every meeting, and the movies speak for themselves. Let’s keep making them. https://t.co/q6QbkQiX5e — John August (@johnaugust) 22 marzo 2019

This is a bad day for Hollywood and for audiences who love movies about humans and their lives.

Specifically, anyone who likes to go to the actual movies to see movies about the human experience.



Fox 2000 was great to deal with as was the staff of strong, smart, talented women. https://t.co/BXd9vt3HoB — Sarah Schechter (@SarahSoWitty) 22 marzo 2019

Fox 2000 optioned my first-ever book, When You Were Mine (or Rosaline). They’ve been home to some of my favorite sweet movies over the years. 💙 https://t.co/XgiQuKKRzF — Rebecca Serle (@RebeccaASerle) 22 marzo 2019

Fonte: Deadline