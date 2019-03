I’ll Take Your Dead: trailer del thriller-horror con vendetta di Chad Archibald

Di Pietro Ferraro sabato 23 marzo 2019

I’ll Take Your Dead: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Chad Archibald ne cinema americani dal 3 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Per la serie "E' uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo" arrivano da Scream Factory trailer e poster di I’ll Take Your Dead, il thriller con vendetta diretto da Chad Archibald da una sceneggiatura di Jayme LaForest, la coppia di filmmakers torna a collaborare dopo Bite e The Heretics.

La trama ufficiale:





William ha un lavoro semplice: far sparire i cadaveri. A seguito di circostanze fuori dal suo controllo, la sua piccola fattoria è diventata una discarica per le vittime degli omicidi legati alle bande nella vicina città. Sua figlia Gloria si è abituata agli uomini dall'aspetto ruvido che abbandonano i cadaveri ed è addirittura convinta che alcuni di quei cadaveri infestino la loro casa. Dopo che il corpo di una donna viene scaricato nella casa, William inizia il suo meticoloso processo quando si rende conto che in realtà la donna non è morta. All'aumentare dell'attività della banda, William rinchiude la donna e la trattiene contro la sua volontà finché non riesce a capire cosa fare con lei. Mentre iniziano a sviluppare un inusuale rispetto reciproco, gli assassini della donna scoprono che è ancora viva ed escogitano un piano per finire quello che hanno iniziato.

"I’ll Take Your Dead" è interpretato da Aidan Devine (A History of Violence, Suicide Squad, Don't Say A Word), Ava Preston (Shazam!, The Odd Squad, The Kennedys), Jessica Salgueiro (Workin 'Moms, Mary Kills People, The Strain) e il vincitore del Canadian Screen Award Ari Millen (Orphan Black, The Death and Life of John F. Donovan, Rupture). Il film debutta nei cinema americani il 3 maggio.

Fonte: Dread Central