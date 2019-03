Intervista col vampiro: nuova action figure del vampiro Louis di Brad Pitt

Di Pietro Ferraro sabato 23 marzo 2019

Figure Masters lancia una nuova action-doll ispirata al tormentato vampiro Louis interpretato da Brad Pitt in "Intervista col vampiro".

Nel 1994 il regista Neil Jordan (In compagnia dei lupi) porta Intervista col vampiro sul grande schermo narrando le vicissitudini del vampiro Lestat creato dalla penna dell’autrice Anne Rice. Il film è un elegante e sontuoso vampire-movie in costume, candidato al'Oscar per le scenografie di Dante Ferretti, con un inedito Tom Cruise nel ruolo di antagonista affiancato da un Brad Pitt versione "anima in pena", una giovanissima e inquietante Kirsten Dunst e la partecipazione di Antonio Banderas e Christian Slater.

La trama del film racconta di Louis de Pointe du Lac (Pitt) è un ricco proprietario terriero dedito al gioco e all’alcool, distrutto dalla morte della moglie e della figlia, in perenne ricerca di una morte che ponga fine alla sua pena. Così una notte Louis incrocia la strada del vampiro Lestat De Lioncourt (Cruise) che gli fa dono dell’immortalità, ma ne danna irrimediabilmente l’anima. La solitudine e il ribrezzo per la nuova vita donatagli da Lestat mina lentamente corpo e mente di Louis, che incapace di uccidere le sue vittime per berne il sangue è costretto a cibarsi di ratti e piccoli animali per mantenersi in forze, schernito da un sempre più frustrato Lestat che scopre che Louis forse non è il compagno che stava cercando.

"Intervista col vampiro" rimane ad oggi tra i migliori film del genere "vampire", grazie ad un’intelligente ritorno al vampiro come archetipo, dandogli però una forte impronta umana ed emotiva. Trucco ed effetti speciali ad opera del compianto Stan Winston vanno ad incorniciare un suggestivo romance gotico a base di vampiri di pregevole fattura.

Per gli estimatori del film di Jordan e per i fan dell'attore Brad Pitt arriva una nuova action-doll in scala 1/ 6 prodotta da Figure Masters che ci ripropone il tormentato vampiro Louis così come appare nel film. La figure oltre a riprodurre le fattezze di Brad Pitt è abbigliata con un raffinato abito in tessuto che replica il costume di scena del film, due teste intercambiabili (capelli sciolti / coda di cavallo) e l'immancabile set di mani per le varie pose.

