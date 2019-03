E' morto Larry Cohen, regista di "Baby Killer" e "The Stuff"

Di Pietro Ferraro lunedì 25 marzo 2019

E' scomparso all'età di 77 anni il regista Larry Cohen, tra i suoi film più noti "Baby Killer", "The Stuff" e "I vampiri di Salem's Lot".

I fan del genere horror hanno perso un cineasta pionieristico, è morto all'età di 77 anni Larry Cohen. Il regista e sceneggiatore veterano aveva contribuito a dozzine di film di genere sin dall'inizio della sua carriera e si era costruito negli anni un appassionato seguito di fan.

La carriera di Cohen nell'industria dell'intrattenimento inizia negli anni '50 con le prime sceneggiature televisive e negli anni '60 scrive episodi per serie tv come Il Fuggiasco e Gli Invasori. Negli anni '70 Cohen passa dietro la macchina da presa diventando anche regista e produttore. Il suo debutto alla regia risale al 1972 con la black comedy crime Bone interpretata da Yaphet Kotto, seguita da un popolare contributo alla blaxploitation con il film d'azione Black Caesar - Il Padrino nero (un remake di "Piccolo Cesare" del 1931) e il sequel Tommy Gibbs criminale per giustizia, entrambi usciti nel 1973 ed entrambi interpretati da Fred Williamson.

Nel 1974 Cohen diede il suo primo contributo al genere horror con il disturbante cult movie Baby Killer (It's Alive) che generò due sequel, diretti entrambi da Cohen: It's Alive Again (1978) e Baby Killer III (1987). Nel 1988 Cohen scrive il cult horror Maniac Cop - Poliziotto sadico di cui curerà anche le sceneggiature dei sequel Maniac Cop - Il poliziotto maniaco (1990) e Maniac Cop 3 - Il distintivo del silenzio (1993).

Uno dei lavori più noti e apprezzati di Cohen è The Stuff - Il gelato che uccide del 1985. Il film horror dalla forte impronta satirica racconta la storia di una sostanza simile allo yogurt trovata a gorgogliare dal terreno, che viene poi estratta e venduta ai consumatori come dolciume. Solo quando diventa più popolare del gelato, la gente si rende conto che "The Stuff" è in realtà una specie aliena parassita carnivora che divora gli umani dall'interno.

Dopo la regia del lungometraggio I vampiri di Salem's Lot (1987), sequel della miniserie tv Salem's Lot (1979) tratta da un racconto di Stephen King, e aver diretto Bette Davis nella sua ultima interpretazione nella commedia fantastica Strega per un giorno (1989), negli anni '90 Cohen si concentra sul ruolo di sceneggiatore ("Ultracorpi - L'invasione continua" di Abel Ferrara, "Per legittima accusa" di Sidney Lumet ) e meno sulla regia, dirigendo solo tre film durante quel decennio. Il regista dirige i thriller L'ambulanza (1990) e Chi è Susan? (1995) e torna alla blaxploitation con Sfida finale (1996), un gangster-movie d'azione con Fred Williamson, Pam Grier e Richard Roundtree.

l'ultima regia di Cohen risale al 2006 con l'episodio "Strada per la morte" dell'antologia horror Masters of Horror. L'episodio vedeva Fairuza Balk, Michael Moriarty e Warren Kole coinvolti in un'apparente sfida tra due serial killer. Inoltre Cohen ha continuato il suo lavoro di sceneggiatore scrivendo i thriller In linea con l'assassino (2002), Cellular (2004) e Captivity (2007) e It's Alive (2009) un reboot del suo Baby Killer.

Non mi piacciono i film dove la gente semplicemente esce dagli armadi e strangola altre persone e il cui unico proposito è quello di spargere più sangue possibile. A me diverte di più raccontare una storia, una morale, un problema sociale. Larry Cohen





Filmografia

Bone (1972)

Black Caesar - Il Padrino nero (Black Caesar) (1973)

Tommy Gibbs criminale per giustizia (Hell Up in Harlem) (1973)

Baby Killer (It's Alive) (1974)

God Told Me To (1976)

The Private Files of J. Edgar Hoover (1977)

It Lives Again (1978)

Che fatica essere lupi (Full Moon High) (1981)

See China and Die (1981)

Il serpente alato (Q) (1982)

Special Effects (1984)

Vicolo cieco (Perfect Strangers) (1984)

The Stuff - Il gelato che uccide (The Stuff) (1985)

Baby Killer III (It's Alive III: Island of the Alive) (1987)

I vampiri di Salem's Lot (A Return to Salem's Lot) (1987)

Illusione mortale (Deadly Illusion) (1989)

Strega per un giorno (Wicked Stepmother) (1988)

L'ambulanza (The Ambulance) (1990)

Chi è Susan? (As Good As Dead) (1995)

Sfida finale (Original Gangstas) (1996)

Masters of Horror - Serie TV, episodio Strada per la morte (2006)

Fonte: Variety