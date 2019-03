Ragazze a Beverly Hills, il cast riunito per il 24° anniversario di "Clueless"

Il cast di Ragazze a Beverly Hills (Clueles) si è riunito alla fiera C2E2 di Chicago questo fine settimana per celebrare il 24° anniversario del film. Paul Rudd, 49 anni portati benissimo, si è riunito sul palco dell'evento con Breckin Myer, Alicia Silverstone, Donald Faison e hanno parlato della realizzazione del film e della collega Brittany Murphy scomparsa nel 2009.

Paul Rudd alla domanda su come riesce a sembrare così giovane, lo Scott Lang / Ant-Man di Avengers: Endgame ha scherzato affermando: "Ho 80 anni dentro. E' un disastro sotto tutto questo". A questo punto è intervenuto Breckin Myer per spiegare l'aspetto giovanile di Rudd.

La risposta di Breckin Myer sull'eterna giovinezza del collega ha scatenato l'ilarità generale con Paul Rudd che ha semplicemente risposto: "Ehi, è un settore difficile". Ricordiamo che nel 1995 Rudd aveva 26 anni e quello in "Ragazze a Beverly Hills" è stato il suo esordio cinematografico insieme al ruolo di Tommy Doyle nell'horror Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers uscito lo stesso anno. La star di Ant-Man ha anche parlato di quanto è stato divertente incontrare Stan Lee sul set.

Alicia Silverstone ha parlato di Brittany Murphy e di quanto fosse perfetta per la parte ("Era così brava..."), con Rudd che ha ricordato anche quanto l'attrice fosse dolce anche fuori dal set.

Breckin Myer dice che Brittany Murphy era "pazzescamente talentuosa". I due hanno lavorato di nuovo insieme su King of the Hill di Mike Judge e Myer ha notato che Murphy poteva fare davvero tutto, "Poteva cantare, poteva ballare". Murphy è morta nel dicembre del 2009 da quella che è stata descritta come un'overdose accidentale di farmaci da prescrizione.

Alicia Silverstone ha pubblicato sul suo account Instagram un paio di foto del cast riunito di "Ragazze a Beverly Hills", la trovate a seguire insieme ad un video dell'evento condiviso su Twitter.

.@donald_faison: Do you remember, y’all took me out for my 21st birthday?@AliciaSilv: *I* was there?!?



Paul Rudd: Do you remember *anything* about making this movie??



😂#clueless #c2e2 pic.twitter.com/tWJAhBiCr5