Dee Wallace si è riunita con i suoi "figli" dei film E.T. e Cujo

Di Pietro Ferraro lunedì 25 marzo 2019

Dee Wallace si recentemente si è riunita con i suoi "figli" dei film E.T. e Cujo condividendo online una foto dell'incontro.

L'attrice Dee Wallace si recentemente si è riunita con i suoi figli sul grande schermo dei film E.T. e Cujo in occasione della convention Spooky Empire di Orlando in Florida, dove sono stati invitati i cast dei due classici degli anni '80.

Il terzetto ha condiviso una foto dell'incontro online pubblicata sull'account Twitter ufficiale di Wallace. L'iconica attrice degli anni '80 è ritratta con Henry Thomas meglio noto come l'Elliot del classico "E.T. l'extra-terrestre" e Danny Pintauro alias Tad Trenton, il ragazzino del film "Cujo".

"Saranno per sempre i miei figli!" ha commentato Dee Wallace nella didascalia, un riferimento ai tempi in cui ha interpretato la madre di ciascuno di questi attori quando da bambini recitavano in film che sono diventati dei cult degli anni '80.

Wallace è indubbiamente una delle "scream queen" più leggendarie di tutti i tempi, essendo apparsa in una gran varietà di film horror classici (Le colline hannop gli occhi, L'ululato, Critters). Uno dei suoi ruoli horror più noti è proprio quello di Donna Trenton nel film "Cujo" di Lewis Teague. Basato sul romanzo di Stephen King, il film parlava di una madre e del suo giovane figlio attaccati da un rabbioso San Bernardo e assediati nella loro automobile. Danny Pintauro nel film interpreta Tad il figlio di Donna, una combattiva madre leonessa che fa del suo meglio per tenere in vita suo figlio.

"E.T. l'Extra-Terrestre" è ovviamente uno dei film più amati di tutti i tempi e presenta Wallace in uno dei suoi ruoli più iconici. Nel classico film di Steven Spielberg, un extraterrestre fa amicizia con un ragazzino di nome Elliot, interpretato da Henry Thomas. Wallace è co-protagonista del film nei panni di Mary, la madre di Elliot.

Per quanto riguarda i prossimi impegni di Wallace, l'attrice interpreterà un cameo nell'imminente sequel 3 From Hell di Rob Zombie ed è stata recentemente scelta come protagonista per il film thriller-horror 13 Fanboy scritto e diretto da Deborah Sue Voorhees (nessuna parentela con Jason!), meglio conosciuta per il ruolo di Tina in Venerdì 13: il terrore continua del 1985. Nel film Dee Wallace interpreterà una versione romanzata di se stessa. "13 Fanboy" racconta la storia di un maniaco omicida che è ossessionato dai film horror e in particolare dalla serie Venerdì 13, e inizia a uccidere molte star del genere horror nella vita reale. Corey Feldman sarà nel cast insieme a Kane Hodder che ha interpretato Jason Voorhees quattro volte sul grande schermo e una quinta in motion-capture per il videogioco Friday the 13th: The Game.

Fonte: Movieweb