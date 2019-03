E' morto Joseph Pilato, il Capitano Rhodes del cult horror "Il giorno degli zombi"

Di Pietro Ferraro martedì 26 marzo 2019

E' scomparso a 70 anni l'attore americano Joseph Pilato, noto per il ruolo del Capitano Rhodes nel cult horror "Il giorno degli zombi" di George Romero.

E' scomparso un altro volto noto per i fan del genere horror, si tratta di Joseph Pilato meglio conosciuto per il suo ruolo di antagonista nel film di George A. Romero Il giorno degli zombi del 1985. L'attore è morto nel sonno a 70 anni, a dare al notizia il suo amico Marty Schiff con un messaggio su Facebook: "È con grande tristezza che vi informo che l'attore e vecchio amico Joseph "Joe" Pilato è morto pacificamente nel sonno la scorsa notte. Riposa in pace, Joe."

Aspirante avvocato, Pilato scoprì la recitazione fine degli anni '70 con la sua carriera di attore iniziata ufficialmente nel 1978, quando George A. Romero lo ha scelto nel ruolo di un poliziotto nel film Zombi. Dopo apparizioni nel thriller-horror Effects (1980) e Knightriders (1981) di George Romero, Pilato torna a collaborare con Romero in un ruolo più sostanzioso nel cult Il giorno degli zombi (1985) interpretando l'antagonista del film, lo spietato Capitano Rhodes e regalando ai fan una delle "dipartite" più iconiche e spettacolari del genere horror, tanto che l'attore rievocò la scena della sua efferata morte nel cult di Romero cinque anni dopo nel film fantascientifico Empire of the Dark (1990).

La carriera di Pilato come attore sarebbe ripresa negli anni seguenti con apparizioni in un'ampia varietà di titoli negli anni '90 con ruoli in film come Alienator, Pulp Fiction, The Demolitionist, Wishmaster, Visions - Premonizioni di un delitto e in veste di doppiatore come voce di MetalGreymon nella serie tv e nel lungometraggio dei Digimon. Gli anni 2000 hanno visto Pilato recitare in un diversi titoli horror tra cui Qualcuno bussa alla porta, The Ghouls, Night of the Living Dead: Origins 3D (nei panni di Harry Cooper) e le ultime due interpretazioni dell'attore risalenti allo scorso anno con ruoli nell'horror Shhhh e nell'action Attack in LA.





Filmografia

Zombi - 1978

Effects - 1980

Knightriders - 1981

Spenser For Hire (serie TV) - 1985

Il giorno degli zombi - 1985

Gung Ho - Arrivano i giapponesi - 1986

Scuola militare - 1989

Alienator - 1990

Le avventure di Brisco County (serie TV) - 1993

The Evil Inside Me - 1993

Married People, Single Sex - 1993

Pulp Fiction - 1994

Fatal Passion - 1994

The Demolitionist - 1995

Neon Signs - 1996

Wishmaster - Il signore dei desideri - 1997

Snakeskin Jacket - 1997

Visions - premonizioni di un delitto - 1998

Musica da un'altra stanza - 1998

L'ultima seduzione 2 - 1999

Digimon (serie TV) - 1999-2000

Digimon - Il film - 2000

The Ghouls - 2003

Qualcuno bussa alla porta - 2009

The black box - 2010

Underground Entertainment: The Movie - 2011

Shhhh - 2013

Night Of The Living Dead: Origins - 2014

Ihailed - 2016

Parasites - 2016

Shhhh - 2018

Attack in LA - 2018

Fonte: Bloody Disgusting