Likemeback: trailer e trama del dramma al femminile di Leonardo Guerra Seragnoli

Di Pietro Ferraro martedì 26 marzo 2019

Likemeback: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Leonardo Guerra Seràgnoli nei cinema italiani dal 28 marzo 2019.

Il 28 marzo arriva nelle sale Likemeback, opera seconda di Leonardo Guerra Seràgnoli, che vede protagoniste Angela Fontana, Denise Tantucci e Blu Yoshimi.

la trama ufficiale:





Lavinia, Carla e Danila hanno appena finito il liceo e partono insieme per una vacanza in barca a vela. Sono sole con i loro telefonini e uno skipper, in viaggio lungo le coste della Croazia, piene di sogni, libertà, spensieratezza e inconsapevoli che condividere tutto sui social trasformerà la loro vacanza in un brutale rito di passaggio all’età adulta in cui nulla, soprattutto la loro amicizia, sarà mai più come prima.

Il film presentato con successo a Locarno, nella sezione Cineasti del Presente, rappresenta un peculaire lavoro di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto la fotografia ed il sonoro a partire dalle musiche originali affidate ad Alva Noto, uno dei più importanti artisti sonori al mondo, candidato all’Oscar con Ryūichi Sakamoto per la colonna sonora del dramma Revenant - Redivivo di Inarritu.

NOTE DI REGIA

L’uso superficiale dei social media e la violazione della privacy sono problemi crescenti della nostra società. Likemeback nasce dalla volontà d’indagare i potenziali effetti di questi problemi nei rapporti d’amicizia di oggi che sono in piena evoluzione, caratterizzati da una promiscuità di relazioni reali e virtuali simultanee e complesse e quindi ancora alla ricerca di regole etiche chiare.

Ho sentito istintivamente che la storia di tre amiche in vacanza in barca nell’età che forse più rappresenta i rischi e le opportunità dell’uso dei social, col primo senso di libertà alla fine del liceo e la vita adulta davanti, fosse un modo per osservare le trasformazioni sociali in atto in un contesto indipendente, intimo, concentrato e riconsiderare un momento della mia vita che ricordo determinante.

Il progetto è stato sviluppato in maniera sperimentale in un dialogo aperto e costante con le attrici che si sono “imbarcate” dalle prime fasi della scrittura aiutandomi a dar voce alla loro generazione e a trovare lo sguardo vicino e non invadente che cercavo.

L’estetica del film e il suo ritmo sono anch’essi legati a una sperimentazione: una ricerca d’espressione audiovisiva che tenta di rappresentare, stando a guardare, le emozioni improvvise, altalenanti, contrapposte e momentanee che sono generate dal rapporto quotidiano coi social media e che vengono condivise più o meno inconsapevolmente con chi è intorno.

La barca mi è sembrata il luogo ideale per raccontare questa storia perché i limiti fisici dello spazio e l’isolamento dell’andare per mare, sono naturalmente in opposizione alla realtà di un mondo iper-connesso che ormai portiamo sempre con noi.

Questa tensione tra l’essere in un luogo ma anche altrove contemporaneamente per me è la presa di coscienza, senza alcuna critica nostalgica, di un modo di relazionarsi cambiato definitivamente che trovo importante conoscere, approfondire e comprendere meglio per far parte costruttivamente del futuro che verrà. [Leonardo Guerra Seràgnoli]

Prodotto da Nightswim, Essentia, Indiana con Rai Cinema, in co-produzione con Antitalent, il film sarà distribuito da Nightswim in collaborazione con Altri Sguardi a partire dal 28 marzo.