Torna a casa Jimi! - trailer italiano della commedia con Adam Bousdoukos

Di Pietro Ferraro martedì 26 marzo 2019

Torna a casa Jimi!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Marios Piperides nei cinema italiani dal 18 aprile 2019.

Il 18 aprile arriva nei cinema italiani, con Tucker Film, Torna a casa, Jimi! 10 cose da NON fare quando perdi il tuo cane a Cipro, una divertente e poetica commedia diretta da Marios Piperides con Adam Bousdoukos, già protagonista di Soul Kitchen. Un padrone pronto a tutto per il suo amico a quattro zampe nel film che ha divertito ed emozionato la giuria del Tribeca Film Festival vincendo come Miglior film nella International Narrative Competition.

La trama ufficiale:





Nicosia, Cipro. L’ultima capitale spaccata in due del pianeta. Secondo la legge, nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dal settore greco di Cipro a quello turco. E viceversa. Così, quando il cane Jimi Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell’ONU, il suo padrone rocchettaro Yiannis (Adam Bousdoukos), in procinto di lasciare l’isola per cercare fortuna altrove, deve invece fermarsi, facendo di tutto per riportarlo indietro. E “fare di tutto” significa una cosa sola, violare la legge, perché il povero Jimi è diventato automaticamente merce di contrabbando! La spericolata alleanza tra il greco Yiannis e il turco Hasan deciderà le sorti della partita. Fughe rocambolesche e vite stravaganti si incrociano in una commedia sull’assurdità dei confini e sulla possibilità di abbatterli grazie a un sincero incontro con l'altro.

Il regista Marios Piperides, che è cresciuto nella zona greca di Cipro, parla del film e di un'ambientazione a lui particolarmente familiare.

Sono cresciuto sentendomi raccontare che i turchi erano il mio nemico. Ho dovuto aspettare l’apertura del check-point, nel 2003, per poter visitare una parte della mia patria dove non avevo mai messo piede. Tutto mi è apparso strano e diverso ma, contemporaneamente, familiare. I luoghi, l’architettura, gli odori, la gente… Ho provato la paradossale sensazione che tutta quella estraneità mi fosse familiare! Come accade a Yiannis e Hasan, i protagonisti di Torna a casa, Jimi!, quando inizi a conoscerti e a parlarti, sempre con rispetto dell’altro punto di vista, capisci che è il modo giusto per vivere insieme. Costruire muri e dividere le persone non porta da nessuna parte...

Nel cast, oltre a Bousdoukos troviamo anche Fatih Al, Vicky Papadopoulou e Özgür Karadeniz.