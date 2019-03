Giovani streghe: arriva un remake prodotto da Blumhouse?

Secondo un recente aggiornamento Giovani streghe (The Craft), un popolare film teen-horror sovrannaturale degli anni '90, potrebbe fruire di un remake per mano di Blumhouse.

Il film originale è uscito nel 1996 ed era interpretato da Robin Tunney, futuro volto noto della serier tv The Mentalist, Fairuza Balk (Nel fantastico mondo di Oz), Neve Campbell (Scream) e Rachel True (Blood Lake) come un gruppetto di ragazze adolescenti outsider di Los Angeles che finiscono per esplorare il mondo della stregoneria. Le cose iniziano in maniera positiva, ma poi il controllo viene perso velocemente e la magia utilizzata si rivolterà contro le aspiranti streghe. Il film è stato un successo con un incasso di 55 milioni nel mondo a fronte di un budget di 15 milioni.

A quanto riporta il sito Production Weekly il remake di "Giovani streghe" inizierà le riprese a luglio con i produttori Jason Blum, Doug Wick e Lucy Fisher a bordo. Wick e Fisher hanno precedentemente lavorato insieme alla serie Divergent. Il remake dovrebbe essere scritto da Daniel Casey (Fast & Furious 9) e Zoe Lister-Jones (Band Aid). Lister-Jones è anche a bordo come produttore esecutivo del progetto. Ricordiamo che questa informazione deve ancora essere confermata ufficialmente da Blumhouse, ma sembra che le cose sia in movimento. Detto questo, il casting dovrebbe essere attualmente in corso o prenderà il via nelle prossime settimane.

La breve sinossi ufficiale del remake di "Giovani streghe" è fedele all'originale:

In altre parole si sta parlando dello stesso film aggiornato e con nuove attrici, ma niente rivisitazioni drastiche che potrebbero irritare il corposo stuolo di fan del film originale.

A maggio 2016 Sony aveva annunciato che un sequel di "Giovani streghe" era in sviluppo con Leigh Janiak a bordo come sceneggiatore e regista. L'annuncio iniziale è stato accolto da una reazione negativa dei fan dell'originale e da quel momento non ci sono state novità sul sequel.

Il cast originale di "Giovani streghe", Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell e Rachel True si sono riunite per la prima volta dal 1996 all'inizio di questo mese in occasione di una convention.

