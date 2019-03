El Chicano: trailer e poster dell'action-thriller con "vigilante" di Ben Hernandez Bray

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 marzo 2019

El Chicano: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Ben Hernandez Bray nei cinema americani dal 3 maggio 2019.

Disponibili un trailer e una locandina di El Chicano, thriller d'azione con "vigilante" in stile "The Punisher" e con qualche reminiscenza dal "Ghost Rider" ispanico della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D., naturalmente senza l'elemento sovrannaturale.

"El Chicano" si concentra su Diego Hernandez, un detective della polizia di Los Angeles a cui viene assegnato un caso importante che lo porterà a indagare su un potente e letale cartello della droga. Durante l'indagine scopre collegamenti con la morte di suo fratello, che si pensava fosse un suicidio, così come con una guerra per il territorio destinata a dominare il suo quartiere. Diego si ritrova così combattuto tra il rappresentare la legge e la personale ricerca di giustizia. Decide così di far risorgere la leggenda della strada mascherata conosciuta come El Chicano mentre mira a sconfiggere il suo ex amico d'infanzia e attuale capo della banda.

"El Chicano" è diretto da Ben Hernandez Bray, che ha un trascorso come coordinatore di stunt (Iron Man, Star Trek, The Gray) e ha diretto episodi di serie tv come Arrow, Legends of Tomorrow, e Supergirl. La sceneggiatura è di Joe Carnahan, regista di Smokin' Aces e The Gray. Carnahan parlando del film ha raccontato di aver rinunciato a Bad Boys 3 per lavorare a "El Chicano" con il suo amico Ben Hernandez Bray.

Il mio migliore amico ed ex coordinatore degli stunt Ben Hernandez Bray aveva parlato di El Chicano per oltre 10 anni e avendo perso il proprio fratello a causa delle gang, c'era molta vita reale a corollario della storia. Ben afferma sempre il suo essere latino, non si è mai veramente identificato con Batman, o "un tipo bianco miliardario si allena in una grotta". Stavo lavorando a Bad Boys for Life ed ero stufo di quell'impegno e credendo veramente nel mio amico e nella storia che voleva raccontare, mi sono buttato su El Chicano e ora, due anni più tardi e con le nostre tasche prosciugate, eccoci qui, con questo fantastico film, che debutterà nel weekend del Cinco De Mayo, subito dopo The Avengers: Endgame. Penso che questa data, all'inizio dell'estate, parli di quanto è buono il film e di quanta fiducia Tom Ortenberg e tutti quelli di Briarcliff hanno in El Chicano.

Il cast del film comprende Raul Castillo, Aimee Garcia, Jose Pablo Cantillo, David Castaneda, Marco Rodriguez, Sal Lopez, Marlene Forte, Kate del Castillo e George Lopez. "El Chicano" debutta nei cinema americani il prossimo 3 maggio.

Fonte: Collider