Dead Trigger: trailer e poster dell'action con Dolph Lundgren vs zombie

Di Pietro Ferraro giovedì 28 marzo 2019

Dead Trigger: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror d'azione con Dolph Lundgren nei cinema americani dal 3 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Saban Films ha reso disponibili trailer e poster di Dead Trigger, un action-horror con protagonista Dolph Lundgren che combatte un esercito di zombie. Il film racconta di un misterioso virus che uccide miliardi di persone trasformandone una parte in zombie assetati di sangue. Lundgren interpreta il Capitano Walker, leader di una squadra d'élite creata per distruggere questi mostri non morti e salvare il mondo.

"Dead Trigger" è basato sull'omonimo videogioco survival-horror per cellulari pubblicato da Madfinger Games per dispositivi mobili iOS e Android nel giugno 2012. Il gioco ha registrato oltre 23 milioni di download, su tutte le piattaforme, e fruito di un sequel dal titolo Dead Trigger 2 uscito nel 2013.

Il gioco, uno sparatutto in prima persona, è ambientato in un mondo in cui una piaga di origine sconosciuta ha lasciato il pianeta in balia di mostruose e letali creature che non sono altro che esseri umani mutati dal virus. I sopravvissuti alla morte e al virus stanno disperatamente cercando di sopravvivere in questo mondo post-apocalittico. Kyle, il protagonista del gioco, incontra un gruppo di sopravvissuti guidato da Julian Lassagne che ha creato una colonia conosciuta come New Hope, e si unisce a loro aiutandoli a sopravvivere.

"Dead Trigger" è diretto dagli esordienti Mike Cuff e Scott Windhauser, quest'ultimo sceneggiatore dell'action-thriller Hurricane - Allerta uragano. Windhauser ha anche anche scritto la sceneggiatura di "Dead Trigger" con Heinz Treschnitzer che sta scrivendo il remake di Tom Savini del cult Incubo sulla città contaminata di Umberto Lenzi che vedrà protagonisti Noah Hathaway, Ray Wise e Diana Prince.

Il cast di "Dead Trigger" oltre a Dolph Lundgren include anche Autumn Reeser (Lost Boys: The Tribe, La Llorona), il rapper Romeo Miller aka Lil Romero (Jarhead 3, Jumping the Broom), Isaiah Washington (il Dr. Preston Burke di Grey's Anatomy), Brandon Beemer (Vampiri degli Abissi), Bleona (211 - Rapina in corso) e Tamara Braun (Il rapimento di Angie). Il film uscirà nelle sale americani il 3 maggio 2019.

