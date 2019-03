Die Hard: The Nakatomi Heist - annunciato il gioco da tavolo ufficiale di "Trappola di Cristallo"

Di Pietro Ferraro giovedì 28 marzo 2019

Il cult anni ottanta "Trappola di Cristallo" fruirà di un gioco da tavolo ufficiale, annunciato "Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game".

The OP aka USAOpoly ha annunciato su Twitter l'uscita di Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game, il primo gioco da tavolo ufficiale ispirato all'action anni ottanta Trappola di Cristallo con Bruce Willis.

Il gioco è frutto della partnership USAOpoly / Fox Consumer Products, parnership che in passato ha generato titoli come Thanos Rising: Avengers Infinity War e Harry Potter: Hogwarts Battle.

Pat Marino, Lead Game Designer di USAopoly, ha commentato l'annuncio.

L'influenza di Die Hard sul genere action-thriller è sbalorditiva, quindi siamo stati oltremodo entusiasti dell'opportunità di sfruttare l'esperta miscela del film di azione, intelligenza e dramma in un'esperienza da tavolo unica. Stiamo sviluppando un gioco che sarà profondamente in sintonia con gli appassionati di Die Hard, che incorpora anche i minimi dettagli per creare un'esperienza ricca e divertente che rende correttamente omaggio al film d'azione più grande di tutti i tempi.

"Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game" utilizzerà uno stile di gioco "one-versus-many", che contrappone un giocatore nei panni di John McClane agli altri giocatori che vestiranno invece i panni dei terroristi / ladri / sequestratori che collaborano per sventare il piano per salvare gli ostaggi del Nakatomi Plaza. Il comunicato ufficiale riporta che il gioco includerà omaggi al classico del 1988, con richiami ad alcune delle scene, personaggi ed eventi più memorabili del film.

La dichiarazione di Federico San Martin, Vice Presidente di Global Toys and Hardlines di 20th Century Fox Consumer Products.

Il gioco da tavolo Die Hard di USAopoly offre un coinvolgente punto di contatto per i fan che cercano un nostalgico ritorno al Nakatomi Tower e, a tre decenni dall'uscita del film, consente ad una nuova generazione di fan di vivere un'esperienza di gioco unica legata a questo incredibile franchise.

Il franchise di "Die Hard" dopo un quinto capitolo (Die Hard - Un buon giorno per morire) uscito nel 2013 è rimasto in stand-by per diversi anni. Negli ultimi due anni si è parlato di un ibrido prequel / sequel in sviluppo, ma nulla si è ancora concretizzato. Una data di uscita ufficiale per il gioco deve ancora essere annunciata, ma dovrebbe essere disponibile per questa primavera.

Now we’ve got a board game, HO-HO-HO. Die Hard: The Nakatomi Heist Board Game is Coming Soon! The OP is bringing you the first tabletop game based on the ’88 classic. [link3] #HappyBirthdayBruce #YKYMF #TheOP25 #DieHardBoardGame pic.twitter.com/P3HpmznWah — TheOP (@USAopoly) 19 marzo 2019

It will soon be a good day to #DieHard as @USAopoly Die Hard: The Nakatomi Heist lands on tabletops, the first board game for the franchise! https://t.co/Si8WjipRQ8 pic.twitter.com/PSHL3LiWo2 — Beasts of War (@beastsofwar) 20 marzo 2019

Fonte: GeekTyrant