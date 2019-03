Batman: Hush - prima immagine ufficiale del nuovo film d'animazione DC

Di Pietro Ferraro venerdì 29 marzo 2019

Batman Hush: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC Comics.

Una prima immagine ufficiale condivisa via Twitter dal sito IGN conferma l'arrivo di un adattamento animato del fumetto Batman: Hush di DC Comics. Insieme alla prima immagine ufficiale è stato annunciato anche il cast.

I fumetti originali sono stati creati da Jeph Loeb e Jim Lee nel 2002 e hanno introdotto nell'universo della DC Comics il malvagio Hush, un sociopatico avvolto in bende che complotta dietro le quinte contro Batman utilizzando altri villain di Gotham e Metropolis. Il fumetto include una liason amorosa tra Batman e Catwoman ed è una continuazione della dinamica tra i due personaggi narrata Jeph Loeb nei fumetti "Il lungo Halloween", "Vittoria oscura" e "Catwoman: When in Rome".

Il cast stellare di doppiatori di "Batman: Hush" comprende Jason O'Mara (Bruce Wayne / Batman), Jennifer Morrison (Selina Kyle / Catwoman), Jerry O'Connell (Superman), Rebecca Romijn (Lois Lane), Rainn Wilson (Lex Luthor), Sean Maher (Nightwing), Bruce Thomas (Jim Gordon), Stuart Allan (Damian Wayne), James Garrett (Alfred), Maury Sterling (Hush), Geoffrey Arend (L'enigmista), Vanessa Williams (Amanda Waller), Jason Spisak (Joker), Adam Gifford (Bane), Peyton List (Poison Ivy e Batgirl), Dachie Alessio (Lady Shiva) e Tara Strong nei panni una reporter senza nome.

Non è stata annunciata alcuna data ufficiale di uscita, ma "Batman: Hush" dovrebbe arrivare per questa estate.

First look photo of Batman: Hush movie pic.twitter.com/KrtWX47qYl — DC Films United (@DCFUnited) 27 marzo 2019

Fonte: Screenrant