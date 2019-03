The Convent: trailer del film horror sovrannaturale di Paul Hyett

Di Pietro Ferraro venerdì 29 marzo 2019

The Convent: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Paul Hyett nei cinema americani dal 3 maggio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Bloody Disgusting ha pubblicato un trailer di The Convent (precedentemente noto come "Heretiks"), un nuovo horror sovrannaturale a sfondo demoniaco diretto da Paul Hyett, già regista di Howl, intrigante horror con licantropi del 2015 ambientato su un treno.

La trama ufficiale:





All'inizio del XVII secolo, l'innocente giovane Persefone è falsamente accusata e processata per la sua vita. Il suo destino sembra segnato, tranne per il tempestivo intervento della misteriosa Reverenda madre che le offre non solo un santuario, ma una speranza. La Reverenda Madre è l'autoproclamata leader di un piccolo ritiro religioso, un Priorato isolato, dove le sue sorelle consacrate dedicano le loro vite al Signore e cercano l'espiazione per il loro passato. Ma al suo arrivo Persefone è tormentata da terrificanti visioni e si rende presto conto che non è la salvezza che l'attende, ma una battaglia per la sua stessa anima.

Il cast del film include Michael Ironside (Atto di Forza), Clare Higgins (Hellraiser), Hannah Arterton (Walking On Sunshine), Rosie Day (Howl), Ciarán McMenamin (Oucast), Dilan Gwyn (Dracula Untold), Grahame Fox (Vampire Diary), Freddy Carter (Wonder Woman) e Ryan Oliva, quest'ultimo attore specializzato nell'interpretazione di creature, ha impersonato il leader dei licantropi in "Howl", il Minotauro in Slaughterhouse Rulez e Hellion in Ghost Stories.

Vertical Entertainment ha fissato la data di uscita americana di "The Convent" al 3 Maggio 2019. A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film che ricorda molto il poster di un altro horror sovrannaturale, L'altra faccia del diavolo.

Fonte: Bloody Disgusting