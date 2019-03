Tom Hanks sarà il manager di Elvis Presley nel nuovo film di Baz Luhrmann

Di Federico Boni sabato 30 marzo 2019

Tom Hanks sarà il leggendario Colonnello Tom Parker, storico manager di Elvis Presley.

6 anni dopo Il grande Gatsby, Baz Luhrmann torna sul set per girare il suo sesto film in quasi 30 anni di carriera. Un biopic su Elvis Presley. Tom Hanks, secondo quanto riportato da Variety, indosserà gli abiti del colonnello Tom Parker, storico e leggendario manager del Re del Rock. Luhrmann ha co-sceneggiato la pellicola insieme a Craig Pearce.

Parker scoprì Presley quando era un signor nessuno, riscrivendo le regole del ruolo del manager nell'industria dell'intrattenimento. Trovato un due volte premio Oscar per il ruolo del Colonnello, Luhrmann è ora alla ricerca di un attore sconosciuto per il ruolo più complesso: Elvis Presley. Casting aperti e budget ancora da decidere, ma è chiaro che con Hanks della partita, e dopo il boom di Bohemian Rhapsody, la Warner darà il suo via libera al progetto. Il regista spera di andare incontro alle riprese entro la fine del 2019.

Hanks ha più volte interpretato personaggi reali, in passato, come l'astronauta Jim Lovell in "Apollo 13", l'editor del Washington Post Ben Bradlee in "The Post", il pilota Chesley Sullenberger in "Sully", il capitano Richard Phillips in "Capitan Phillips", Walt Disney in "Saving Mr. Banks" e Mister Rogers in "A Beautiful Day in the Neighborhood", ancora inedito.