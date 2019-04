Alive in France: trailer italiano del documentario di Abel Ferrara evento al cinema dal 20 al 22 maggio

Di Pietro Ferraro giovedì 4 aprile 2019

Alive in France: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Abel Ferrara nei cinema italiani dal 20 al 22 maggio 2019.

Alive in France di Abel Ferrara, candidato al premio L'Œil d’Or per il miglior documentario al 70. Festival di Cannes, sarà nelle sale italiane con un'uscita evento solo il 20 - 21 - 22 maggio distribuito da Mariposa Cinematografica. Il documentario svela nell’inedita veste di cantante e musicista uno dei maestri più controversi e anticonformisti di Hollywood, trasportandoci nel tour in cui ha eseguito dal vivo insieme ai suoi storici amici e collaboratori, Paul Hipp e Joseph Delia, le colonne sonore dei propri film più importanti.

In un susseguirsi di momenti musicali e inediti frammenti di vita quotidiana, senza nascondere la ruvidità e il passato fatto di dipendenze del leggendario ‘bad boy’ di Hollywood, Alive in France mostra però anche tanti aspetti meno noti di Abel Ferrara: la passione per la musica, il modo sarcastico di coinvolgere il pubblico, il legame con gli amici di vecchia data e l’amore per l’incantevole figlia e la moglie, la giovane attrice Cristina Chirac.

I concerti, svoltisi in Francia in occasione della rassegna sul cinema di Ferrara promossa dalla Cinémathèque de Toulouse intitolata Addiction at Work, diventano così un originale pretesto per ripercorrere un pezzo di storia del cinema, da The Driller Killer a Il Cattivo Tenente, da Welcome to New York a Fratelli passando per Paura su Manhattan, 4:44 L’Ultimo Giorno sulla Terra, L’Angelo della Vendetta e China Girl. "Alive in France" ritrae l’intimo rapporto tra film e colonne sonore, tra un regista e la sua arte, e parla tanto agli appassionati della settima arte quanto agli amanti della musica.

Il grande regista Abel Ferrara ha segnato la storia del cinema con i suoi neo-noir provocatori e controversi, ma com’è la vita lontano dal set dell’eterno bad boy di Hollywood? Alive In France è un autoritratto inaspettato e sincero che svela i retroscena meno noti della vita personale di un maestro del cinema. Un flusso di coscienza che racconta Ferrara nell’inedita veste di cantante e musicista, in un tour in cui si mescolano insieme le colonne sonore dei suoi film più importanti, le amicizie di vecchia data, i ricordi del passato trasgressivo e i nuovi affetti familiari.