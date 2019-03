Avengers: Endgame - svelata nuova action figure Hot Toys di Thanos

Di Pietro Ferraro domenica 31 marzo 2019

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ispirata al Thanos dell'imminente "Avengers: Endgame" nei cinema italiani dal 24 aprile 2019.

Hot Toys ha svelato una nuova action figure in scala 1/6 (41,5 cm in altezza) di Thanos ispirata all'apparizione del Titano pazzo nell'imminente Avengers: Endgame. Nelle immagini della figure vediamo Thanos con indosso la sua armatura brandire una nuova e stravagante arma: una spada a doppia lama.

La nuova figure da collezione di Thanos include tra gli accessori un casco rimovibile che può essere indossato su entrambe la teste disponibili (espressioni calma e rabbiosa), una base a tema con logo personaggio e il Guanto dell'Infinito con luci a LED e mani intercambiabili contenenti tutte e sei le Gemme dell'Infinito.

In Avengers: Infinity War, Thanos ha spazzato via con successo metà dell'universo con un semplice schiocco delle dita. L'atto scioccante ha lasciato gli Eroi più potenti della Terra in uno stato di shock. Con il monumentale successo di "Infinity War", la Marvel è stata irremovibile nel mantenere i dettagli sulla produzione di "Avengers: Endgame" sotto il più stretto riserbo, regalando solo piccoli indizi del film attraverso i trailer. Sappiamo che la tecnologia sviluppata da Hank Pym per viaggiare nel Regno quantico e l'elemento viaggio ne tempo saranno cruciali per ripopolare l'universo e invertire i devastanti effetti dell'apocalisse scatenata da Thanos durante l'epocale battaglia di "Infinity War".

"Avengers: Endgame" arriva nei cinema italiani il prossimo 24 aprile.

Fonte: Hot Toys