Thunder Force: Melissa McCarthy e Octavia Spencer supereroine

Di Federico Boni lunedì 1 aprile 2019

Una comedy supereroistica al femminile per Melissa McCarthy e Octavia Spencer.

La candidata agli Oscar Melissa McCarthy e la vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer reciteranno fianco a fianco in Thunder Force, film scritto e diretto dal marito di McCarthy, Ben Falcone. Trama più o meno sconosciuta, ma le due dovrebbero imrovvisamente scoprire di possedere dei superpoteri.

Sposi dal 2005, Falcone e la McCarthy hanno già girato insieme tre film, ovvero Tammy, The Boss e Life of the Party, con Ben che ha prodotto anche Pupazzi senza gloria. I due hanno collaborato anche in qualità di attori, ne Le amiche della sposa, Io sono Tu e Corpi da reato. Il prossimo 20 dicembre, invece, uscirà al cinema Super Intelligence, film diretto da Falcone e interpretato da Melissa. Una coppia ormai indivisibile, anche in ambito lavorativo.

Octavia Spencer, premio Oscar nel 2012, ritroverà a breve Tate Taylor, regista di The Help, in Ma, horror/thriller in uscita nelle sale d'Italia il prossimo 20 giugno.