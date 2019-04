Jai Courtney torna per il reboot di Suicide Squad

Una novità di peso nel cast di A Quiet Place 2.

Il reboot / sequel di Suicide Squad firmato James Gunn ritroverà a sorpresa Jai Courtney nel ruolo di George "Digger" Harkness, a.k.a. il capitano Boomerang, già visto nel film del 2016.

A rivelare il tutto lo stesso Courtney, nel corso di un'intervista con Business Insider. "Ci stiamo preparando a girare tra qualche mese", ha detto Courtney. "Non c'è molto altro che posso rivelare ma, vedrete sicuramente Boomerang. Sono felice, sarà divertente. Sarà sicuramente diverso, ma sarà grandioso."

Tecnicamente, il Capitano Boomerang non sarà l'unico personaggio che rivivrà sul grande schermo. Deadshot sarà infatti interpretato da Idris Elba, che è subentrato a Will Smith. Anche Margot Robbie potrebbe tornare come Harley Quinn.

Altra notizia del giorno è quella riportata dall'Hollywood Reporter, con Cillian Murphy in trattativa per unirsi al cast del sequel di A Quiet Place. Murphy affiancherà Emily Blunt, nei panni di "un uomo con misteriose intenzioni" che si unirà alla famiglia di lei". John Krasinski tornerà a scrivere e a dirigere il film. Il sequel avrà un budget maggiore rispetto al primo titolo, costato appena 17 milioni e in grado di incassarne oltre 340 milioni in tutto il mondo. Uscita in sala, 15 maggio 2020.