Captain Marvel abbatte il muro del miliardo di dollari d'incasso

Di Federico Boni mercoledì 3 aprile 2019

E' il settimo film Marvel a riuscire nell'impresa.

Il 2018 è ripartito da dove era finito il 2019. Ovvero dallo strapotere Disney sugli studios rivali. Captain Marvel è infatti diventato il primo film del 2019 ad abbattere il muro del miliardo di dollari worldwide. Aquaman ha fatto altrettanto, ma uscendo a fine 2018. Si tratta del 39esimo film ad essere riuscito nell'impresa, il 19esimo Disney, il settimo della Marvel su 21 titoli realizzati. A precedere Brie Larson, “Avengers: Infinity War,” “Black Panther,” “The Avengers,” “Captain America: Civil War,” “Avengers: Age of Ultron,” e “Iron Man 3.”

Complessivamente, il Marvel Cinematic Universe ha raccolto solo al botteghino 18,5 miliardi di dollari. 10 anni fa la Disney comprò la Marvel per 4 miliardi di dollari. Probabilmente l'affare del millennio.

Costato 152 milioni di dollari, Captain Marvel ha incassato il 35% del totale in patria (358 milioni), con 645 milioni rastrellati fuori dai confini nazionali. Tutto questo in 26 giorni. Con Avengers: Endgame, in uscita a fine aprile, lo studios punta a due epocali record: il miliardo di dollari worldwide al primo weekend di programmazione, grazie all'uscita in contemporanea anche in Cina, ma soprattutto ai 2 miliardi e 788 milioni di dollari di Avatar, da 10 anni Re degli incassi. Lo scettro passerà di mano?

Il club dei miliardari Film

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,068,223,624 - 2015

4 - Avengers: Infinity War - $2,048.7 - 2018

5 - Jurassic World - $1,671.7 - 2015

6 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

7 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

8 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

9 - Black Panther - $1,346.9 - 2018

10 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

11 - Star Wars: The Last Jedi - $1,332.5 - 2017

12 - Jurassic World 2 - $1,309.5 - 2018

13- Frozen - $1,276.5 - 2013

14 - La Bella e la Bestia - $1,262.8 - 2017

15 - Gli Incredibili 2 - $1,242.7 - 2018

16 - Fast and Furious 8 - $1,238.8 - 2017

17 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

18 - Minions - $1,159.4 - 2015

19 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

20 - Aquaman $1,147.0 - 2018

21 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

22 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

23 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

24 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

25 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

26 - Toy Story 3 - $1,067 - 2010

27 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

28 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,056.1 - 2016

29 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

30 - Cattivissimo Me 3 - $1,034.8 - 2017

31 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

32 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

33 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

34 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

35 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

37 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

38 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008

39 - Captain Marvel - 1 miliardo - 2019

Fonte: Variety