Avengers: Endgame - nuova action figure Hot Toys svela l'armatura "Mark 85" di Iron Man

Di Pietro Ferraro lunedì 1 aprile 2019

Una nuova action figure di Hot Toys rivela la nuova armatura di Iron Man nell'imminente "Avengers: Endgame", al cinema dal 24 aprile 2019.

Hot Toys ha rivelato le immagini di una nuova spettacolare action figure che mostra la nuova armatura di Iron Man che vedremo nell'imminente Avengers: Endgame. Il quarto film degli Avengers potrebbe rappresentare il canto del cigno per Tony Stark nell'Universo Cinemtografico Marvel, e quindi sono tutti in attesa di scoprire quali letali aggiornamenti / potenziamenti il magnate e scienziato ha apportato alla sua armatura per lo scontro finale con Thanos, che ricordiamo lo ha umiliato e traumatizzato nell'ultimo scontro su Titano.

Dopo la sonora sconfitta e il sacrificio di tanti eroi caduti in battaglia, Tony Stark farà senza dubbio del suo meglio per rendere la sua armatura "Mark 50", che ha indossato in Avengers: Infinity War, in qualcosa di estremamente temibile. Gli update che abbiamo visto in "Infinity War" sono stati una nuova versione del reattore Arc sostituito con una "Unità RT" e naturalmente una totale conversione alle meraviglie della nanotecnologia. Ciò ha reso la "Mark 50" il non plus ultra della armature potenziate, con Stark in grado di utilizzare la nanotecnologia per rispondere in tempo reale a minacce e attacchi, ma purtroppo cotanta tecnologia nulla ha potuto contro la potenza di Thanos e il suo Guanto dell'Infinito.

Hot Toys ha annunciato la nuova action-doll Iron Man Mark LXXXV in scala 1/6 (32,5 cm in altezza) che è stato confermato essere una replica esatta dell'armatura che vedremo in "Avengers: Endgame". La figure presenta due diverse sculture della testa intercambiabili (con casco e senza), funzioni di illuminazione a LED nella parte superiore (schiena e torace), un "Nano Lightning Refocuser" collegabile alla schiena, un set di di mani intercambiabili per le varie pose e una base /espositore a tema. Sembra che ci saranno ulteriori accessori bonus in arrivo per la figure, che saranno annunciati presumibilmente dopo l'uscita di "Avengers: Endgame".

Riguardo alla numerazione dell'armatura segnaliamo una lacuna di 34 modelli rispetto a questa Mark LXXXV aka Mark 85, poiché Tony Stark indossava una Mark 50 in "Avengers: Infinity War". Questo potrebbe suggerire che c'è un ragguardevole salto temporale in "Avengers: Endgame", che darà a Stark il tempo di testare diversi modelli "nanotech" per raggiungere la massima potenzialità. Nei trailer abbiamo appreso che Tony Stark è rimasto per qualche tempo bloccato nello spazio sulla Benatar in compagnia di Nebula, chissà cosa avrà appreso Stark in quel lasso di tempo trascorso alla deriva nello spazio profondo.

"Avengers: Endgame" arriva nei cinema italiani il 24 aprile.

Fonte: Hot Toys