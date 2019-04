Hustlers: prima foto dal set con Jennifer Lopez

Di Pietro Ferraro martedì 2 aprile 2019

Riprese in corso per "Hustlers", il crime-thriller con Jennifer Lopez ispirato ad una storia vera e in arrivo nei cinema nel 2020.

Circa otto mesi fa è stata data la notizia del casting di Jennifer Lopez come protagonista di un film dal titolo Hustlers prodotto da Annapurna Pictures. Il film viene venduto come una storia in stile Robin Hood con alcune ragazze che rubano un sacco di soldi ad alcuni ricchi uomini di Wall Street. Il film è scritto e diretto da Lorene Scafaria sulla base di un articolo scritto originariamente da Jessica Pressler su delle spogliarelliste che organizzano una truffa ai danni di danarosi clienti che frequentano il club Scores di New York, da cui il precedente titolo alternativo The Hustlers at Scores.

Jennifer Lopez ha recentemente postato sul suo account Instagram una sua foto dal set del film "Hustlers" che la ritrae in forma smagliante in un bikini rosa. La rapper Cardi B ha recentemente firmato per recitare con Lopez nel film nei panni di una delle spogliarelliste. Lopez e Cardi B hanno collaborato lo scorso anno per il singolo "Dinero" realizzato con DJ Khaled.

L'articolo che ha ispirato il film, apparso per la prima volta sul New York Magazine, racconta le vite di un gruppo di donne che scoprono come manipolare le carte di credito di uomini ricchi, drogandoli e riuscendo a caricare su questi clienti del club cifre enormi sulle loro carte di credito, somme che le ragazze si sarebbero poi divise (si parla di trenta, quaranta, cinquantamila dollari a notte). Spesso le ragazze svuotavano la linea di credito delle carte di credito come una sorta di punizione per i clienti più arroganti o solo perché avevano il potere di farlo.

Quando le ragazze si sono rese conto che carpire soldi extra ai clienti non aveva grande successo, hanno optato per il vecchio metodo di stordire i clienti con le droghe scoprendo che funzionava molto meglio. Il capobanda Samantha per l'occasione aveva escogitato una mix di droghe, una bevanda speciale addizionata con MDMA (Ecstasy) e Ketamina. L'MDMA li avrebbe fatti sentire euforici e spingendoli a spendere senza freni e la Ketamina avrebbe poi annebbiato loro la memoria spesso causando agli uomini dei veri e propri black-out alla fine di una nottata di cui non ricordavano nulla fino all'arrivo del conto della carta di credito.

Le ragazze contavano sul fatto che una volta che arrivava l'enorme conto della carta di credito, la vittima avrebbe rinunciato a presentare una denuncia formale, che avrebbe costretto l'uomo a dire a sua moglie e alla polizia in che modo aveva trascorso la notte del misfatto, arrivando alla conclusione che pagare il conto salato e non denunciare sarebbe stata la cosa migliore. Il film "Hustlers" è previsto nei cinema per il 2020.

Fonte: Elle