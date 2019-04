Zeroville di James Franco, dopo 4 anni c'è una data d'uscita

Di Federico Boni martedì 2 aprile 2019

L'acclamato romanzo di Steve Erickson arriva finalmente al cinema.

Secondo quanto riportato da Deadline, myCinema ha acquisito con successo i diritti di distribuzione cinematografica negli Stati Uniti d'America di Zeroville, comedy di James Franco interpretata dallo stesso Franco, Seth Rogen, Megan Fox, Dave Franco, Jacki Weaver e Will Ferrell. Nulla di sconvolgente, se non fosse che il film, sceneggiato da Paul Felten e Ian Olds, sia stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 2015. Uscirà a settembre del 2019. Esattamente 4 anni dopo.

Inizialmente annunciato in sala nel 2016, Zeroville finì in un limbo distributivo a causa del fallimento della società che ne aveva acquistato i diritti. Tratto dall'omonimo romanzo del 2007 di Steve Erickson, "Zeroville" potrebbe sembrare un romanzo su Hollywood, carico com'è di citazioni e rimandi ellittici da iniziati, un romanzo per cinefili, uno di quei libri che escludono appunto tutti quelli che iniziati non lo sono neanche un po'. Ma sarebbe fermarsi al primo livello, perché non è un romanzo su Hollywood - o almeno, non solo, perché certo è anche questo - è un romanzo come ha dichiarato il suo stesso autore in un'intervista, che parla piuttosto di come il cinema, i film, siano diventati parte integrante del sistema nervoso contemporaneo. Il cinema ha cambiato le nostre percezioni, il nostro modo di interpretare la realtà, suadente e persuasivo ci ha accompagnati nel corso del tempo in territori al tempo stesso affascinanti e mostruosi, rassicuranti e terrificanti. E parte integrante del nostro immaginario, così come lo sono i sogni che facciamo la notte, e che si mescolano alle esperienze reali: questo è il tessuto della nostra vita, la trama fitta in cui arte e vita si intrecciano senza che sia più possibile districare un filo dall'altro. Questo scrive nella postfazione del libro, edito in Italia da Bompiani, Simona Vinci.

Al centro della trama un giovane cinefilo che arriva a Hollywood nel 1969 e che scala le fila dell'élite cinematografica hollywoodiana degli anni '70, trovando il vero amore come una pericolosa storia d'amore tipicamente hollywoodiana.

Fonte: Comingsoon.net