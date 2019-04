Akira di Taika Waititi, riprese in California: il live-action ha ripreso vita

martedì 2 aprile 2019

Dopo almeno un decennio di rumor, forse ci siamo. Arriva il live-action di Akira.

E' da tampo che non parliamo di Akira, da anni in lavorazione ad Hollywood, ma qualcosa si sta muovendo. L'adattamento Warner in live-action dell'anime/manga di Katsuhiro Otomo sarà diretto da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, e andrà incontro a delle riprese californiane.

Come riportato da Deadline, il film ha ricevuto un enorme credito di 18.5 milioni di dollari dalla California Film Commission, con la produzione che spenderà ben 92 milioni di dollari solo nello Stato della California. Ravi Mehta, della Warner, si è detto 'entusiasta' per la possibilità di girare in California, grazie alle ampie opzioni scenografiche e al magnifico meteo.

Akira è composta da sei volumi e si dice che i film previsi siano due, con tre volumi a testa. 31 anni fa Katsuhiro Otomo diresse il leggendario lungometraggio animato, che ha cresciuto un paio di generazioni. Andrew Lazar (American Sniper) e la Appia Way di Leonardo DiCaprio produrranno il film, per il quale lo studios ha acquisito i diritti nel 2008. Nel 2012 Jaume Collet-Serra salì a bordo del progetto, con Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Ken Watanabe e Helena Bonham Carter nel cast. Ma non se ne fece nulla.

Nel 2017, intervistato da IGN, Waititi confessava di essere da sempre appassionato di Akira. "In realtà adoro i libri. Adoro il film, ma non farei un remake del film. Farei un adattamento dei libri". All'epoca il regista disse anche di non voler prendere attori hollywoodiani, per interpretare ruoli giapponesi.

Ambientato nell'anno 2019, il mondo di Akira è appena riemerso dal terzo conflitto mondiale e nuove e piú devastanti armi nucleari sono state sperimentate sulle grandi metropoli. A Tokyo, primo bersaglio della guerra ormai finita, i quartieri devastati sono stati sigillati dalle nuove strutture e ora sono teatro di scontri tra bande rivali, che la polizia segreta vuole segregare dal resto della collettività per poter proseguire gli studi del progetto "Akira". Dopo uno strano incidente Tetsuo, il piú giovane di una banda di teppisti, sparisce e Kaneda, il boss, si ritrova ad indagare sulla sua scomparsa tra servizi segreti, gruppi di ribelli, centri di ricerche top secret e il misterioso Akira.

