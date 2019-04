Bad Moms 3, arriva il sequel incentrato sulle nonne

Di Federico Boni martedì 2 aprile 2019

Bad Moms’ Moms il titolo del 3° episodio, che coinvolgerà le mamme di Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn.

Dopo Bad Moms - Mamme molto cattive, nel 2016 campione d'incassi con 183,936,074 dollari raccolti in tutto il mondo, e Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, nel 2017 arrivato ai 130,560,428 dollari d'incasso worldwide, la STX Films ha annunciato dal CinemaCon che il franchise Bad Moms andrà incontro ad un 3° capitolo, Bad Moms’ Moms il titolo, interamente incentrato sulle mamme cattive delle mamme. Ovvero le nonne.

Cheryl Hines, Christine Baranski e Susan Sarandon riprenderanno i rispettivi ruoli di Bad Moms 2, tornando ad indossare gli abiti delle cattive mamme di Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn. Non è ancora chiaro se queste ultime 3 torneranno, o se l'intero film sarà legato alle loro madri.

Non è chiaro neanche se Jon Lucas e Scott Moore, ovvero gli sceneggiatori e registi dei primi due capitoli, saranno della partita anche per il terzo. La Sarandon, attrice premio Oscar, venne nominata ai Razzie Award per la sua prova d'attrice in Bad Moms 2, ma nonostante ciò sarà ancora una volta nel cast.