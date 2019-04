Doctor Sleep: prime immagini mostrate al CinemaCon 2019

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 aprile 2019

Le prime immagini di "Doctor Sleep", sequel di "Shining", sono state mostrate al CinemaCon 2019.

Sono state mostrate al CinemaCon 2019 le prime immagini di Doctor Sleep, il sequel di Shining che vede protagonista Ewan McGregor. I primi due minuti del filmato di "Doctor Sleep" mostrato in anteprima hanno rivelato forti connessioni con lo "Shining" di Stanley Kubrick.

Warner Bros. è stata molto accorta a mantenere i dettagli sull'adattamento di Mike Flanagan (The Haunting) sotto il più stretto riserbo, ma ora grazie a queste prime immagini i presenti alla convention di Las Vegas hanno potuto dare una prima occhiata a Ewan McGregor nei panni di Danny Torrance, il ragazzino di "Shining" ora è cresciuto e sta tentando di affrontare il trauma passato mentre continua a lottare con i ricordi sepolti nel suo cervello fin dall'infanzia. Una scena mostra Torrance che inciampa nel buio. Si intravede nello specchio. Ed ecco apparire una visione minacciosa e iconica: 'Redrum'. la parola Murder / Omicidio pronunciata al contrario, un elemento iconico del classico racconto horror di Kubrick tratto dal romanzo di Stephen King. Nella featurette mostrata ai presenti durante la proiezione Ewan McGregor ha anche accennato al suo personaggio.

Da bambino ha vissuto un'esperienza terribile, e sta cercando di capire come affrontare la Luccicanza.

La "Luccicanza" si riferisce alla capacità sovrannaturale di Danny di comunicare telepaticamente. Mentre il filmato prosegue vediamo Danny che tocca le mani di un altro personaggio che si crede essere Abra Stone (Kyliegh Curran), figlia di David e Lucy Stone e nipote di Jack Torrance e Sandy Reynolds. Coloro che hanno letto Doctor Sleep sanno che Abra e Danny condividono poteri telepatici simili. Avranno bisogno di questi poteri per combattere un gruppo di demoni assassini noti come il "Vero Nodo", guidati da Rose Cilindro interpretata da Rebecca Ferguson.

In un'altra scena mostrata in anteprima, Rose Cilindro viene vista camminare sul tetto di quella che sembra essere la sua roulotte. Ci sono rapidi scorci degli altri membri del "Vero Nodo" in un deposito di spazzatura. Stanno cacciando una giovane preda. Warner Bros. ha utilizzato lo straniante tema musicale del film "Shining" per accompagnare le immagini di "Doctor Sleep".

La storia del libro e del sequel segue un Danny quarantenne, che corrisponde alla cronologia attuale del capolavoro di Kubrick. Torrance si trova ad affrontare gli stessi demoni che suo padre ha affrontato all'Overlook Hotel. Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2013 e sembra che la versione cinematografica seguirà da vicino la storia originale al contrario di ciò che è accaduto con l'adattamento di "Shining". Doctor Sleep arriverà nei cinema americani l'8 novembre.

Fonte: SlashFilm