Joker: prime immagini mostrate al CinemaCon 2019

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 aprile 2019

Le prime immagini del Joker con Joaquin Phoenix sono state mostrate in anteprima al CinemaCon 2019.

In attesa dell'imminente primo trailer del film Joker del regista Todd Phillips, dal CinemaCon 2019 arriva la descrizione del filmato mostrato in anteprima alla convention di Las Vegas, e le prime reazioni parlano di un trattamento del personaggio da parte di Joaquin Phoenix molto oscuro, tragico e violento.

Pur essendo un film DC, "Joker" sembra davvero ambientato in una qualche straniante realtà alternativa rispetto all'Universo Esteso DC, con cui il film di Todd Phillips ricordiamo non è collegato in alcun modo. Detto ciò e come è giusto che sia il primo filmato mostra alcuni elementi iconici direttamente collegati all'immaginario di Batman.

Warner Bros. insiste sul fatto che questo film è qualcosa di unico. Non ci saranno sequel per "Joker", forse un accenno ad un triste destino per l'iconico villain, almeno in questa incarnazione. Sappiamo già che un'altra versione del Joker apparirà in un cameo nello spin-off Birds of Prey, anche se pare che non saranno ne Joaquin Phoenix ne Jared Leto ad interpretarlo.

Il regista Todd Phillips era a disposizione dei presenti all'anteprima per discutere di Joker e del filmato che aveva portato con sé. Il regista ha descritto "Joker" come un film molto difficile di cui parlare. Lo ha descritto come una storia di origine per un personaggio iconico che non ha origine definitiva nel canone DC.

Non ho molto da dire sul film, visto che sta ancora prendendo forma, ma anche perché voglio che sia una sorpresa. Detto questo, ci sono state un sacco di chiacchiere su cosa sia questo film e cosa non sia e la maggior parte non è stata accurata. Quando l'ufficio marketing di Warner mi ha chiesto l'altro giorno di descrivere il film, ho detto "Non posso". Hanno detto almeno di dirgli il genere, ci ho pensato per un minuto e ho detto "è una tragedia".

Il tono del filmato conferma il tono tragico descritto dal regista. Il teaser inizia con Arthur Fleck in terapia. il Joker di questa nuova incarnazione ha un nome completamente nuovo per il personaggio. Durante il filmato si può ascoltare la voce fuori campo di di Phoenix.

Mia madre mi dice sempre di sorridere e fare una faccia felice. Mi ha detto che avevo uno scopo, portare risate e gioia al mondo.

Il filmato mostra Arthur che fa il bagno a sua madre, interpretata dall'attrice della serie tv American Horror Story, Frances Conroy. Vediamo quindi il futuro clown aggredito per le strade di Gotham e questo incidente sembra spingerlo verso un sentiero molto oscuro. L'ospedale di Arkham è mostrato in scorci fugaci. Thomas Wayne viene visto in tv mentre parla dei crimini di Arthur Fleck. La città di Gotham viene citata più volte.

Sono solo io, o è sempre più folle là fuori?

Il trailer mostra Arthur Fleck che prova diversi abiti da clown mentre cerca di scoprire il vero Joker. Prima si veste da clown con una grande parrucca verde, che abbiamo visto in alcune delle foto dal set condivise dal regista Todd Phillips. Fleck alla fine si tinge i capelli di verde, con il teaser che presenta una scena clou. Joker è visto in quello che sarà il suo iconico costume da villain. La voce fuori campo continua.

Pensavo che la mia vita fosse una tragedia, ma ora capisco che è una commedia.

Chi ha potuto vedere questo primo filmato di Joker ha citato suggestioni da film come Taxi Driver e Re per una notte e cominciato inevitabilmente a fare paragoni tra Joaquin Phoenix e le precedenti versioni del personaggio di Jack Nicolson e Heath Ledger, con Jared Leto che sembra essere escluso da ogni paragone con questa nuova incarnazione. Robert De Niro, Zazie Beetz, Shea Whigham, Frances Conroy, Marc Maron, Douglas Hodge e Brett Cullen sono nel cast insieme a Joaquin Phoenix. Il film "Joker" debutterà nei cinema americani il 4 ottobre.

Fonte: Screenrant