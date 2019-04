Butterfly: trailer e trama del documentario sulla pugile Irma Testa

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la tappa alla Festa del Cinema di Roma (Alice nella Città - Panorama Italia), il 4 luglio arriva nelle sale d'Italia, con Istituto Luce Cinecittà, il film documentario Butterfly dei registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, la storia di Irma Testa di Torre Annunziata, prima pugile donna italiana qualificata alle Olimpiadi.

La trama ufficiale:

Filmato a partire dal 2015, "Butterfly" si concentra su due diversi ma complementari aspetti: la Irma atleta determinata e grintosa e la Irma ragazza di Torre Annunziata. I due registi hanno seguito Irma tra allenamenti e vita in famiglia per circa tre anni, costruendo un documentario che sfrutta una narrazione di stampo filmico, creando un intrigante mix di cinema e documentario.

E’ la storia di una ragazza, in fondo nasce tutto da lei, da una persona. Ci interessava Irma e abbiamo iniziato a seguirla non sapendo se avrebbe perso o vinto. Ma l’avremmo seguita comunque. Il nostro background è il reportage televisivo ma amiamo la realtà e la seguiamo. Bisogna saper capire dove la realtà ti porta. Volevamo che fosse un film per la sala, che si segue come una storia di fiction. Non siamo esperti di boxe, era Irma che ci interessava. Volevamo capire cosa accade a un’atleta dopo un evento grande come la partecipazione alle Olimpiadi ma soprattutto cosa accade alla ragazza che c’è dietro. E’ diventata la storia di una sconfitta. Bene, ci siamo adeguati.