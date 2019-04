Avengers: Endgame - Joe Russo conferma il cameo di Stan Lee

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 aprile 2019

Il regista Joe Russo ha confermato che il compianto Stan Lee ha girato il suo cameo per "Avengers: Endgame".

Stan Lee farà il suo cameo finale nell'imminente Avengers: Endgame. La leggenda Marvel ha interpretato cameo nei film Marvel dai tempi del film X-Men del 2000 fino alla recente apparizione in Captain Marvel.

Sfortunatamente Lee è scomparso alla fine dello scorso anno e, anche se non è più con noi, ha comunque fatto un'apparizione in Spider-Man - Un nuovo universo con Marvel Studios che ha anche rielaborato la sequenza dei titoli di apertura di "Captain Marvel" per salutare l'icona dei fumetti.

Durante il tour stampa per "Endgame" in India, il coregista Joe Russo ha confermato che Lee avrà uno dei suoi famosi cameo nel film, ma anche che sarà la suo ultima apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel, anche se Russo lascia un'incognita che riguarda il nuovo film di Spider-Man.

Credo che il suo cameo finale sia in Endgame. Non ricordo se stesse abbastanza bene da fare il cameo in Homecoming o meno.

Con "Endgame" che è l'ultima apparizione fisica di Lee nell'UCM, si raggiungeranno 22 film dell'UCM consecutivi. Oltre ai film Marvel ricordiamo che Lee è apparso anche in Deadpool 2 su gigantesco murale dipinto su un edificio mentre in Spider-Man - Un nuovo universo includeva dozzine di Stan Lee animati sparsi per il film.

"Avengers: Endgame" arriva nei cinema italiani il prossimo 24 aprile.







Fonte: Screencrush