Ghostbusters: nuova replica di Slimer "lifesize" by Hollywood Collectibles

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 aprile 2019

L'iconico fantasmino verde Slimer ritratto in una nuova replica a grandezza naturale prodotta come scultura a muro da Hollywood Collectibles Group.

Archiviato il deludente reboot al femminile di Ghostbusters, sembra che Jason Reitman stia tentando di porre rimedio alla maldestra parodia di Paul Feig riportando il franchise "Ghostbusters" all'interno dell'universo dei primi due film con un sequel diretto di Ghostbusters II.

Uno degli elementi più iconici dell'originale "Ghostbusters" del 1984 era senza dubbio Slimer che appare in una delle scene più esilaranti del film, ache si svolge durante il primo incarico ufficiale degli Acchiappafantasmi presso l'hotel infestato. Slimer nonostante la fugace apparizione è diventato un personaggio molto amato, tanto che oltre a diventare parte integrante del cast della serie animata The Real Ghostbusters, poi rititolata Slimer and the Real Ghostbusters per il successo riscosso dal fantasmino inzaccheratore, Slimer ha fruito anche di una serie animata spin-off da protagonista assoluto.

Ora in concomitanza con i 35 anni dall'uscita del "Ghostbusters originale", Hollywood Collectibles Group ha creato pre i fan di Slimer una decorazione da parete che ritrae il personaggio iconico a grandezza naturale. Disponibile come versione esclusiva di HCG con targa (limitata a 50 unità) e come edizione standard (limitata a 250 unità), la nuova scultura a parete Slimer misura circa 101 cm in altezza e una volta posizionata sembrerà che Slimer stia sbucando direttamente dal muro con uno spettacolare effetto tridimensionale.

Signore, ciò che avevate è ciò che da noi viene definito "fantasma iterativo non terminale" o "vapore a erranza di quinta classe". È uno di quelli cattivi! Ray Stantz / Dan Aykroyd

Questa spettacolare replica di Slimer in scala 1:1 realizzata in fibra di vetro è disponibile in pre-ordine QUI.