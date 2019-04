The Conjuring 3 ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 3 aprile 2019

L'11 settembre del 2020 torneranno al cinema Ed e Lorraine Warren.

In attesa di Annabelle 3 (28 giugno 2019) e La Llorona - Le lacrime del male (19 aprile 2019), l'ormai infinito The Conjuring Universe andrà incontro a L'Evocazione 3 nel 2020. L'11 settembre del 2020, a voler essere precisi, come comunicato dalla New Line.

Sarà l'ottavo film del The Conjuring Universe dal 2013, quando il primo capitolo diretto da James Wan sbancò le sale di tutto il mondo, con 319,494,638 dollari incassati dopo esserne costati 20. In 5 anni i 5 film già usciti al cinema hanno incassato la bellezza di 1 miliardo e 569 milioni di dollari, dopo esserne costati complessivamente appena 105.

Protagonisti di The Conjuring 3, ovviamente, Vera Farmiga e Patrick Wilson, ancora una volta nei panni di Ed e Lorraine Warren. In cabina di regia Michael Chaves, a breve in sala con l'inedito La Llorona - Le lacrime del male. Wan, ovviamente, tornerà in qualità di produttore.

Tutto questo in attesa di The Nun 2, che si farà sicuramente vedere dopo i 365,550,119 dollari incassati dal primo capitolo, e di The Crooked Man, nuovo spin-off sceneggiato da Mike Van Waes.